Das erste freie Training vor dem Großen Preis in Saudi-Arabien ist absolviert und die schnellste Zeit liefert keiner der Favoriten ab, sondern von Pierre Gasly.

Alpine-Pilot Pierre Gasly hat überraschend die Bestzeit im ersten freien Training der Formel 1 zum Großen Preis von Saudi-Arabien gesetzt. Der Franzose umrundete die Highspeed-Strecke am Roten Meer in 1:29,239 Minuten am schnellsten.

Die eigentlich favorisierten McLaren-Piloten Lando Norris (+0,007) und Oscar Piastri (+0,102) landeten "nur" auf den Plätzen zwei und vier. Dazwischen reihte sich Ferraris Charles Leclerc (+0,070) ein. Überhaupt ging es zwischen den ersten fünf Fahrern sehr eng zu.

Hinter Piastri fuhr Alexander Albon (+0,367) im Williams auf Rang fünf und landete vor Mercedes-Pilot George Russell (+0,379) und Teamkollege Carlos Sainz (+0,540). Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,576) schaffte es an seinem fünften Rennwochenende für Ferrari vorerst nur auf Platz acht.