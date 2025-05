Daily Mail: "Lando Norris musste Max Verstappen anschreien und die Sonne anheulen. Nichts will so recht klappen, während der Brite verzweifelt versucht, seine WM-Hoffnungen wieder mit Leben zu füllen."

Guardian: "Oscar Piastri demonstrierte eindrucksvoll, warum er nun als Favorit auf die Meisterschaft gilt. Die Aufholjagd vom vierten Startplatz bis zum Sieg war Ausdruck seines Kampfgeistes. Mit unerbittlich kontrollierter Dominanz holte Piastri den Sieg für McLaren. Damit setzte er in Florida ein Zeichen dafür, dass er in dieser Saison außergewöhnlich schwer zu schlagen sein wird."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Oscar McLaren: Der Australier ist der König von Miami. Verstappens Energie genügt diesmal nicht. Verstappen ist ein Kämpfer, der McLaren unter Druck setzt, Piastri ist jedoch ein intelligentes und kaltblütiges Talent. Er wird immer reifer und rückt zur würdigen Nummer eins dieser Saison auf."

Corriere dello Sport: "McLaren ist der Alleinherrscher des Großen Preis in Miami. Piastri ist nicht so aggressiv wie Verstappen, er ist nicht so sympathisch wie Norris und nicht so beliebt wie Antonelli, doch er ist der Pilot, der nach dem WM-Titel greift. Der Weg ist zwar noch lang, doch sechs Grand Prix genügen, um zu begreifen, wie viel stille Kraft dieser 24-jährige Australier in sich verbirgt."