Formel 1: So wahrscheinlich ist ein Verstappen-Wechsel zu Mercedes wirklich

Es wäre der wohl spektakulärste Wechsel der jüngeren Formel-1-Geschichte. ran erklärt, ob sich die Fans der Silberpfeile tatsächlich Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Max Verstappen machen dürfen.

Von Michal Swiderski

So schnell kann es in der Formel 1 gehen: In der vergangenen Saison waren Red Bull und Max Verstappen im Duo unaufhaltsam. Der Niederländer krönte sich nach 19 Siegen aus 22 Rennen und mit 290 Punkten Vorsprung bereits zum Weltmeister.

2024 sieht das besonders seit Ende Juni ganz anders aus. In den letzten vier Rennen gelang Verstappen kein Sieg, der 26-Jährige selbst brachte McLaren schon vor zwei Wochen als Mitstreiter um den Titel ins Spiel.

Das spiegelt sich auch in der Atmosphäre beim österreichischen Rennstall wieder. Eigentlich ist es nichts Neues, dass Max Verstappen deutliche Worte wählen kann. Schließlich zeichnet ihn die direkte Art gewissermaßen aus.

Zuletzt zeigte sich der dreimalige Weltmeister allerdings immer wieder von einer fast vergessenen Seite. Der Frust macht sich zunehmend bemerkbar - beim Großen Preis von Ungarn übertraf Verstappen sich selbst und war am Boxenfunk stinksauer.