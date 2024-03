Mick Schumacher: So knapp schrammte er an einem Formel-1-Cockpit vorbei

Seitdem der Vertrag von Mick Schumacher nach der Saison 2022 bei Haas nicht verlängert wurde, hofft der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher auf eine neue Chance in der Formel 1.

Ein Ex-Teamchef aus der Formel 1 verrät, dass Mick Schumacher nur knapp an einem Cockpit vorbeigeschrammt ist.

Capito bezweifelt allerdings, dass Schumacher nun ein Kandidat für Mercedes ist. "Das kommt darauf an, was die Prioritäten vom Toto (Wolff, Teamchef von Mercedes, Anm.d.Red.) sind. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, das ist für Toto keine leichte Entscheidung. Ich denke auch, dass Toto ihn auf der Liste hat. Aber Toto hat noch genug Zeit, die er sich lassen kann. 2024 enden viele Verträge, er muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen", erklärte Capito.