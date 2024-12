Valtteri Bottas zurück bei Mercedes: Comeback als Reservefahrer

Die Frage, was Valtteri Bottas nach seinem Aus als Formel-1-Stammfahrer bei Sauber als Nächstes plant, ist beantwortet: Der Finne kehrt als dritter Fahrer für die Saison 2025 zu Mercedes zurück, wie das Team am Donnerstag bestätigte.

"Ich bin froh, endlich die Frage beantworten zu können, die mich in den letzten Monaten beschäftigt hat", sagt Bottas, der bereits von 2017 bis 2021 fpr Mercedes fuhr.

"Als dritter Fahrer 2025 zur Mercedes-Familie zurückzukehren, fühlt sich wie nach Hause kommen an, und ich könnte nicht glücklicher sein. Ich möchte Toto, dem Team in Brackley und allen bei Mercedes für diesen herzlichen Empfang danken."

Mit zehn Grand-Prix-Siegen, 20 Polepositions und 67 Podiumsplatzierungen - davon 58 mit Mercedes - blickt Bottas bereits auf eine beeindruckende Karriere zurück, hebt aber hervor, dass er noch viel zur Formel 1 beitragen kann.

"Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre weiß ich, dass ich der Formel 1 noch viel zu bieten habe. Seit ich als fünfjähriger Junge in Nastola, Finnland, angefangen habe, war mein Ziel immer der Erfolg in der Königsklasse des Motorsports."

"In meinen bisherigen zwölf Jahren in der Formel 1 durfte ich viele unglaubliche Momente erleben. Nun kehre ich an den Ort zurück, an dem viele dieser Momente entstanden sind. Ich freue mich darauf, mein gesammeltes Wissen einzubringen, um dem Team zu helfen, unserem Ziel näherzukommen, um die WM zu kämpfen."

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff würdigt Bottas' bisherige Leistungen: "Sein Einfluss und sein Beitrag in den fünf Jahren, die er als Stammfahrer bei uns war, waren immens. Er hat nicht nur mehrere Grands Prix gewonnen, sondern auch eine entscheidende Rolle bei fünf unserer Titelgewinne gespielt", betont er.

"Sein technisches Feedback und sein Input waren wichtig, um diese Erfolge zu erzielen und das Team voranzubringen. Aber nicht nur das, er war auch ein fantastischer Kollege und Teammitglied. Sein trockener Sinn für Humor und seine sympathische Art machten ihn zu einem Liebling aller in Brackley und Brixworth."

"In seiner Rolle als Reservefahrer werden all diese Qualitäten unglaublich wichtig sein, um uns im Kampf um beide Weltmeisterschaften zu unterstützen und sowohl George (Russell; Anm. d. R.) als auch Kimi (Antonelli) auf der Rennstrecke zu helfen."