Curling (M): War das die Entscheidung? Vor dem letzten Stein des neunten Ends hat sich Großbritannien eine Auszeit genommen und den Stein daraufhin fast perfekt in die Mitte des Hauses gelegt. Aber eben nur fast, denn Brad Jacobs haut ihn raus und hat damit drei Steine gesichert! War das die Vorentscheidung? Vor dem zehnten End steht es jetzt also 6:8.

Eishockey (M): Es geht weiter Beim Eishockey kommen die Teams gerade wieder aufs Eis. Damit geht es jetzt gleich wieder los. Auf ins zweite Drittel!

Bob (F): Die Bahn gibt einiges her Die Kanadierin Melissa Lotholz hat eben gezeigt, wie viel drin liegt in der Bahn. Sie hat eine richtig gute Fahrt gezeigt, immer mehr Zeit rausgeholt und ließ jetzt einige Bobs hinter sich. In diesem Moment wurde sie zwar von der Chinesin Mingming Huai knapp überholt, diese Fahrt wird sie aber richtig freuen. Es geht jetzt in die zweite Hälfte der Startliste, wir nähern uns also der Entscheidung!

Curling (M): Jetzt holen die Briten einen Punkt Seit über zwei Stunden läuft das Finale im Curling bereits und es ist nicht absehbar, wer das gewinnen wird. Jetzt waren es die Briten, die mit dem letzten Stein einen Punkt holten und damit nach dem achten End auf 6:5 stellten.

Eishockey (M): Das war das erste Drittel In diesem ersten Drittel im Spiel um Bronze hat ziemlich deutlich Finnland die Nase vorn. Chancenmäßig hätten die Finnen durchaus mehr Tore erzielen können. Wenn es so weiter geht, dürfte die Slowakei Schwierigkeiten bekommen. Aber es ist noch viel Zeit und schlecht ist sind sie auch nicht. Wir dürfen sehr gespannt sein, was gleich passiert!

Bob (F): Es wird ernst! Und dann geht es auch schon weiter mit den Bobs. In wenigen Minuten startet der vierte und entscheidende Durchgang der Zweierbobs der Frauen. Ein Blick auf die Startliste zeigt, welche zwei Nationen diesen Wettbewerb dominieren. Es sind natürlich die USA und Deutschland. Auf gehts!

Curling (M): Es bleibt eng! Es war Milimeterarbeit, die Jacobs da mit seinem letzten Stein vollführen musste. Und das gelingt ihm. Der Kanadier gibt dem Stein genau den richtigen Schwung mit, mit dem er fast in der Mitte des Hauses liegen bleibt. Ausgleich also. 5:5!

Eishockey (M): Tor für Finnland! Finnland macht den ersten Treffer! Der Puck kommt von der Bande, Sebastian Aho zögert nicht lange und bringt ihn im slowakischen Tor unter. 1:0 also für den Moment!

Eishockey (M): Keine frühen Tore Die ersten Minuten des ersten Drittels sind gespielt und noch hat es der Puck in kein Tor geschafft. Eben hatten die Finnen zwei gute Chancen hintereinander, der slowakische Torhüter macht aber geistesgegenwärtig dicht und verhindert das erste Tor!

Curling (M): Großbritannien mit dem nächsten End Das war ein so gut gespielter Stein, den Mouat da eben als letzten des Ends in Richtung Haus geschoben hat! An einer kanadischen Guard vorbei nimmt er gleich zwei gelbe Steine raus und hat zwei Zähle mehr auf der Haben-Seite. 5:4 steht es jetzt. Wenn das so weiter geht, wird es ein langer Abend in der Curling Arena!

Eishockey (M): Gleich geht es los Und auch die Slowakei kennt die Situation vor vier Jahren wurde es Bronze. Für beide Mannschaften gilt es jetzt also, die Niederlagen von gestern abzuschütteln, mit frischer Energie aufzuspielen und sich den dritten Platz zu sichern. Es sind jetzt nur noch fünf Minuten.

Eishockey (M): Wer holt sich Bronze? In der Eishalle wird es langsam ernst, denn dort steht gleich das Spiel um Platz drei an. Die Slowakei steht Finnland gegenüber. Im direkten Vergleich hat Finnland eindeutig die Nase vorn. 23 mal standen sich die beiden Teams bisher gegenüber, 18 mal ging der Sieg nach Finnland. Die Finnen sind seit 2022 ja auch Olympiasieger. In Peking gewannen sie ihr Endspiel gegen das Team der olympischen Athleten aus Russland. Jetzt soll also das nächste Edelmetall her.

Curling (M): Pause auf dem Eis Man merkt beiden Teams mittlerweile an, dass sie ein Finale spielen. Man ärgert sich mehr über Fehler und freut sich ebenso über geglückte Steine. Dieses fünfte End endet mit einem Punkt für Kanada. Damit geht es mit 3:4 in die kurze Pause.

Curling (M): Fehler auf beiden Seiten Einige Versuche haben die Briten gebraucht, um die kanadischen Steine aus dem Haus zu bekommen. Das gelang dann auch, danach aber waren sie nur noch zwei Mal an der Reihe um daraus auch Profit zu schlagen. Und dann leistet sich Bruce Mouat auch noch einen unpräzisen Stein, der die kanadischen Steine nur noch weiter ins Haus bringt. Aber auch der Kanadier Jacobs macht einen Fehler und so geht das End an die für Großbritannien startende schottische Mannschaft.

Curling (M): Duell auf Augenhöhe Canada hatte den Hammer und Canada hat ihn genutzt. Es war schon vor dem letzten Stein zu erwarten und Brad Jacobs hat es dann perfekt gemacht. Nach zwei zählbaren Steinen in diesem dritten End steht es jetzt also 2:3.

Curling (M): Großbritannien geht nach vorne Wir haben ein enges und gutes zweites End gesehen, in dem Großbritannien letztendlich aber die Nase vorn hatte. Mit einem präzise platzierten letzten Stein rutschten alle gelben Steine aus dem Haus, zwei rote blieben liegen und es steht 2:1 für die Briten!

Bob (F): Es läuft für Deutschland Noch sind nicht alle Bobs im dritten Durchgang unten. An den Platzierungen vorne wird sich aber nichts mehr ändern. Dementsprechend schauen wir schon mal auf den Zwischenstand. Laura Nolte führt mit 35 Hundertsteln vor Lisa Buckwitz. Knapp hinter ihr wartet Kailie Armbruster Humphries auf Platz drei. Weil sei aber nicht so souverän gefahren ist wie schon davor und Kim Kalicki (4.) näher ran gerückt ist, wird auch sie noch ein Auge auf Bronze werfen. Es sind neun Hundertstel, die zwischen den beiden Bobs liegen.

Curling (M): Kanada holt sich das erste End Bis zum leztzten Versuch der Kanadier lagen deutlich mehr britische Steine im Haus als kanadische. Weil eben dieser letzte Stein aber so sauber platziert war, geht das erste End an die Kanadier.

Bob (F): Auch Annen Kora steigen ein Mit Deborah Annen und Salome Kora ist schon der zweite schweizer Bob im Ziel angekommen. Und Annen lenkt ihren Bob gut durch die Tücken der Bahn und schiebt sich so sogar noch vor die Österreicherin Beierl.

Bob (F): Love/Hill fallen auch zurück Ein Duo, das vor diesem dritten Durchgang noch Chancen auf das Podest hatte, ist Kaysha Love/Azaria Hill. Aber auch diese beiden Amerikanerinnen haben Probleme, verlieren viel Zeit und sind jetzt weiter weg von Bronze statt näher dran!

Bob (F): Kalicki pirscht sich ran Kim Kalicki und Talea Prepens legen einen ganz starken Start aufs Eis und sind auch danach wirklich gut unterwegs. Es sind nur kleine Fahrfehler zu sehen. Und deshalb geht es näher ran an den dritten Platz! Das ist richtig eng und wird auf jeden Fall extrem spannend.

Curling (M): Auf geht es ins erste End Gewohnt traditionell mit schottischen Dudelsack-Klängen hat man sich in Cortina auf das Finale eingestimmt. Und das hat soeben begonnen. Wir sind gespannt, wie sich das Spiel in den nächsten Minuten entwickelt.

Bob (F): Bob aus den USA fällt zurück Auch das Duo aus Armbruster Humpfhries und Jones muss alles in der Bahn lassen, um im vierten Durchgang noch gut dabei zu sein. Die beiden US-Amerikanerinnen fällt aber weiter zurück und vergrößert den Rückstand auf die zweitplatzierte Buckwitz.

Bob (F): Auch Buckwitz und Schuten dabei Es geht gleich weiter. Als Anschieberin hat sich Lisa Buckwitz schon eine olympische Medaille gesichert. Schafft sie das auch als Pilotin? Den Grundstein dafür muss sie jetzt legen. Und das sieht gut aus! Buckwitz und Schuten sind aber nicht ganz so schnell wie Nolte eben. 35 Hundertstel trennen sie jetzt von Platz eins.

Bob (F): Nolte/Levi eröffnen den Durchgang Und auf geht es im Eiskanal! Das erste deutsche Duo eröffnet den dritten Durchgang und kommt gut in die entscheidende Kurve vier! Laura Nolte lenkt ihren Bob sicher durch die Kurven, kommt aber doch nochmal ran an die Wand. Nach 57,26 Sekunden überqueren die beiden die Ziellinie. Was war dieser Lauf wert?

Curling (M): Der Kampf um die Steine beginnt Das Thema rund um Zeigefinger an Steinen und die zugehörigen Diskussionen wurde in den vergangenen Tagen oft genug behandelt. Fakt ist: Kanada steht im Curling-Finale und trifft dort gleich auf die Weltmeister aus Großbritannien. Ein Finale also, dass Spannung und großartige Taktiken verspricht. Um 19:05 Uhr wird dort der erste Stein platziert.

Ski Freestyle (F): Entscheidung in der Halfpipe verschoben Es gibt die nächste Verschiebung bei den Freestylerinnen zu vermelden. Das Finale der Frauen in der Halfpipe wurde auf morgen, 10:40 Uhr verschoben. Eine Entscheidung mehr also, auf die wir uns am letzten Wettkampftag noch freuen dürfen.

Zweierbob (F): Noch zwei Läufe bis zum Edelmetall Die Pause am Nachmittag ist fast vorbei und wir sind bereit für die letzten Entscheidungen des Tages. Los geht es gleich im Eiskanal von Cortina, wo die Frauen im Zweierbob um die Medaillen fahren. Nach den ersten beiden Durchgängen gestern führen Laura Nolte und ihre Anschieberin Deborah Levi vor Lisa Buckwitz und Neele Schute sowie Kalie Humphries Armbruster mit Jasmine Jones aus den USA. Kim Kalicki ist mit Talea Prepens nur ganz kurz dahinter auf dem zwischenzeitlich vierten Platz geführt. Insgesamt sind die Rückstände noch sehr klein, was den Wettbewerb heute umso spannender macht. Aus deutscher Sicht dürfen wir mit weiterem Edelmetall aus dem Eiskanal rechnen. Es sind dann vor allem die Bobs aus den USA, die ein ordentliches Wörtchen mitreden wollen.

Was steht heute noch an? Nach einer kurzen Pause rund um die Wettkampfstätten geht der vorletzte Wettkampftag ab 19:00 Uhr in die nächste Phase. Dann steht im Zweierbob der Frauen der dritte Lauf auf dem Programm. Nach dem ersten Wettkampftag liegen zwei deutsche Bobs in Führung und wollen ihre starke Ausgangsposition verteidigen. Wenig später beginnt in der Curlinghalle das Goldmatch zwischen Großbritannien und Kanada. Ab 19:30 Uhr werden zudem in der Halfpipe die Medaillen der Ski-Freestyler vergeben. Ab 20:40 Uhr geht es im Eishockey-Turnier der Männer zwischen der Slowakei und Finnland um Bronze. Der entscheidende Lauf im Zweierbob der Frauen startet dann schließlich um 21:05 Uhr. Wir melden uns pünktlich zu den nächsten Entscheidungen wieder zurück!

Historische Medaille auch für Dänemark Einen historischen Erfolg gab es auch für Dänemark: Viktor Hald Thorup schrieb im Eisschnelllauf Olympia-Geschichte. Mit einer starken Vorstellung sicherte er sich hinter Bergsma die Silbermedaille und sorgte damit für einen besonderen Moment aus dänischer Sicht. Es war die erste Winterolympia-Medaille für Dänemark seit 1998 und insgesamt erst die zweite Wintermedaille des Landes überhaupt. Die bislang einzige Medaille stammt aus Nagano, als das dänische Frauen-Curlingteam vor 28 Jahren ebenfalls Silber gewann.

Frankreich egalisiert norwegischen Biathlon-Rekord Im Biathlon kann Frankreich auf äußerst erfolgreiche Winterspiele zurückblicken. Im letzten Rennen von Olympia 2026 stellte das französische Team einen Goldrekord ein, der bislang allein Norwegen gehörte. Der Sieg von Oceane Michelon im Massenstart der Frauen brachte Frankreich das insgesamt sechste Biathlon-Gold dieser Spiele. Mit dieser Goldmedaille zieht Frankreich mit dem bisherigen Rekordhalter gleich. Norwegen hatte die Marke von sechs Goldmedaillen im Biathlon 2022 in Peking aufgestellt.

Der Blick zurück Es wird still an den Wettkampfstätten, Zeit also für einen Blick zurück auf die Highlights des bisherigen Tages. Im Langlauf setzte Norwegen das nächste große Ausrufezeichen. Johannes Høsflot Klæbo gewann über 50 Kilometer sein sechstes Gold bei diesen Spielen und führte einen norwegischen Dreifacherfolg an. Damit baute er nicht nur seinen persönlichen Goldrekord aus, sondern auch den von Norwegen, das nun bereits bei 18 Goldmedaillen bei diesen Winterspielen steht. Im Freestyle sicherten sich die USA Gold im Mixed-Team-Wettbewerb der Aerials. Im Ski Cross der Männer durfte Gastgeber Italien gleich doppelt jubeln. Angeführt von Olympiasieger Simone Deromedis feierten die Italiener einen Doppelsieg. Ein kleines Stück Olympia-Geschichte wurde im Skibergsteigen geschrieben. Bei der Premiere dieser Disziplin gewann das französische Team die erstmals olympisch ausgetragene Mixed-Staffel und holte Gold. Die Schweiz nahm Silber mit. Emotional wurde es anschließend im Biathlon. Dort nahmen zwei große Athletinnen Abschied von der olympischen Bühne: Dorothea Wierer und Franziska Preuß bestritten ihr letztes Rennen, während sich Océane Michelon die Goldmedaille sicherte. Im Curling durfte Kanada feiern. Sie sicherten sich im Spiel gegen die USA Bronze. Mit einer taktischen Meisterleistung holte sich Jorrit Bergsma aus den Niederlanden Massenstart-Gold. Bei den Frauen feierte das niederländische Team durch Groenewoud abermals.

Eisschnelllauf (F): Groenewoud jubelt über Gold! Vor der finalen Runde nimmt das Rennen richtig Fahrt auf! Marijke Groenewoud aus den Niederlanden setzt früh zum Sprint an, zieht das Tempo an und bringt die Attacke tatsächlich bis ins Ziel durch. Mit einem breiten Lächeln jubelt sie über die Goldmedaille! Hinter ihr sichert sich Ivanie Blondin die Silbermedaille, während Mia Manganello aus den USA sich über Bronze freuen darf. Für die Schweizerinnen reicht es trotz guter Zwischenpositionen am Ende nicht ganz: Kaitlyn McGregor wird aber gute Sechste, Ramona Härdi landet auf Rang elf.

Eisschnelllauf (F): Halbzeit im Medaillenrennen Zwei Sprints sind absolviert, doch anders als bei den Männern hat sich bislang keine Ausreißergruppe absetzen können. Das Feld bleibt geschlossen und das Rennen wirkt weiterhin unruhig. Kaitlyn McGregor und Ramona Härdi aus der Schweiz haben sich bislang gut positioniert und bereits wichtige Punkte gesammelt. Noch fehlt aber das große Tempo im Feld. Das Rennen ist taktisch geprägt und kann nun jederzeit an Fahrt aufnehmen.

Eisschnelllauf (F): Das Rennen ist gestartet Das Massenstart-Rennen der Frauen ist gestartet. Erleben wir eine taktische Meisterleistung wie vorhin bei den Männern? Auch hier geht es aber zunächst einmal ruhig los.

Eisschnelllauf (F): Die nächste Entscheidung steht an Das Eis ist aufbereitet und im Eisschnelllauf ist alles bereit für die letzte Medaillenentscheidung in dieser Sportart. 16 Frauen kämpfen um Gold, Silber und Bronze. Für die deutschen Athletinnen hatte es nicht gereicht, die Schweiz ist mit Ramona Härdi und Kaitlyn McGregor im Finale vertreten. In knapp fünf Minuten geht es los!

Curling (F): Kanada jubelt über Bronze Das Spiel ist entschieden. Der letzte Stein von Kanada muss gar nicht mehr gespielt werden, weil das US-Team mit seinem letzten Versuch keine Wende mehr herbeiführen kann. Mit einem 10:7-Erfolg gegen die USA bringt Kanada die Partie am Ende souverän nach Hause. Nach einer starken zweiten Spielhälfte kontrollierten die Kanadierinnen das Match und ließen den Amerikanerinnen keine echte Chance mehr auf ein Comeback. Die Mannschaft um Skip Rachel Homan fällt sich in die Arme und feiert die Bronzemedaille!

Eisschnelllauf (M): Bergsma im Alleingang zu Gold! Jorrit Bergsma kann auf den letzten Metern sogar austrudeln lassen und reißt jubelnd die Arme hoch. Nach einer echten Meisterleistung holt sich der Routinier Gold. Viktor Hald Thorup kommt als Zweiter ins Ziel und kann seine Emotionen kaum zurückhalten. Mit Tränen in den Augen feiert er Silber nach einer starken Vorstellung. Beide hatten sich früh vom Feld abgesetzt und Runde für Runde mehr Vorsprung herausgearbeitet, während die Verfolger taktisch zögerten. Im Sprint des Feldes sichert sich Andrea Giovannini aus Italien die Bronzemedaille. Hinter den beiden Ausreißern setzt er sich im Schlussspurt durch und rundet ein spannendes Finale im Massenstart ab.Bedanken kann sich Bergsma auch bei seinem Teamkollegen Stijn van de Bunt, der das Feld immer wieder einbremste und damit den Alleingang von Bergsma möglich machte.

Eisschnelllauf (M): Bergsma will das Ding Jorrit Bergsma zieht noch mal an, lässt den Dänen stehen und geht jetzt alleine vorne weg. Der Vorsprung zum restlichen Feld ist weiterhin riesig. Da muss schon viel passieren, wenn der Olympiasieger am Ende nicht Bergsma heißt!

Eisschnelllauf (M): Kuriose Szenen Jetzt wird es ganz kurios. Es gibt immer noch keinen Angang im Feld und Viktor Hald Thorup und Jorrit Bergsma laufen von hinten schon fast wieder auf. ist das Ding schon gegessen?

Eisschnelllauf (M): Zwei Ausreißer Viktor Hald Thorup und Jorrit Bergsma machen früh richtig Dampf und haben jetzt rund eine halbe Runde Vorsprung auf die anderen Läufer. Die müssen jetzt reagieren, denn die beiden vorne sind schon zwei Topleute, die das auch durchbringen können.

Eisschnelllauf (M): Die Finalisten sind auf dem Eis Die 16 Finalisten sind auf dem Eis und das Rennen um die Medaillen ist gestartet. Wie übliche geht es im Massenstart zunächst einmal ruhig zu auf den ersten Runden. Dampf aufnehmen wird das Rennen in Richtung des ersten Sprints.

Curling (F): Vorteil bei Kanada Die US-Amerikanerinnen bringen zwei Steine ins Haus und verkürzen damit den Rückstand auf die Kanadierinnen. Trotzdem liegt der Vorteil vor dem letzten End bei Kanada. Mit einer knappen 8:7-Führung gehen sie in die entscheidende Runde und haben zusätzlich den Hammer auf ihrer Seite. Damit besitzen die Kanadierinnen die bessere Ausgangsposition.

Eisschnelllauf (M): Finale ohne Deutschland und die Schweiz So langsam geht es im Eisschnelllauf auf das erste Finale im Massenstart zu. Für die deutschen Athleten und auch für das Schweizer Team ist der Traum vom Endlauf allerdings geplatzt. Keiner konnte sich in den Halbfinal-Heats unter die besten Acht schieben. Besonders knapp dran war Livio Wenger aus der Schweiz. Der Routinier lag lange aussichtsreich im Rennen, doch auf dem Weg ins Finale kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Trotz eines schnellen Wiederaufstehens reichte es am Ende nicht mehr.

Curling (F): Kanada schreibt drei Steine an Zum Ende des Bronze-Spiels wird es noch einmal richtig spannend, denn jetzt schreiben beide Teams die großen Punkte an. Nachdem die USA im siebten End wieder für den Ausgleich sorgte, folgt nun die Antwort der Kanadierinnen. Im achten End gelingt dem Team um Rachel Homan ein starkes Dreierhaus, mit dem sie sich wieder absetzen und das Momentum zurückholen. Damit geht es mit einem Spielstand von 8:5 zugunsten Kanadas in die letzten beiden Ends. Die USA müssen jetzt Risiko gehen.

Eisschnelllauf (F): Keine deutsche Beteiligung im Finale Das zweite Halbfinale ist durch und damit ist klar, dass das Finale wird ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Josie Hofmann scheidet auf Platz elf in ihrem Heat aus. Ramona Härdi aus der Schweiz erreicht auf Platz fünf die nächste Runde. Die beste Leistung lieferte in einem insgesamt unruhigen Lauf Marijke Groenewoud aus den Niederlanden ab. Francesca Lollobrigida war Zweite.

Curling (F): USA sind wieder dran Im Bronze-Spiel ist wieder alles offen! Die US-Amerikanerinnen schreiben zum ersten Mal groß an und gleichen mit einem Zweierhaus in Richtung Kanada aus. Noch drei reguläre Ends stehen an. Der Hammer und damit das Recht auf den letzten Stein wechselt zu den Kanadierinnen.

Eisschnelllauf (F): Jasch scheidet aus Es geht in die finale Runde und das Tempo zieht noch einmal deutlich an. Ayano Sato aus Japan findet die perfekte Lücke, quetscht sich innen vorbei und kommt als Erste über die Linie. Für Kaitlyn McGregor reicht Platz sieben aus, um sich noch für die nächste Runde zu qualifizieren. Bitter endet das Halbfinale dagegen für Jasch. Am Ende fehlt ihr genau ein Punkt für den Einzug in die nächste Runde. Nachdem sie zum Schluss den Anschluss verloren hatte, reicht es knapp nicht mehr für das Weiterkommen.

Eisschnelllauf (F): Solider Rennstart von Jasch Der Massenstart ist ein taktisch geprägtes Rennen. Maira Jasch macht ihre Sache ordentlich, ist lange vorne dabei und nimmt zumindest einen Punkt in der Sprintwertung schon einmal mit. Auch für Kaitlyn McGregor aus der Schweiz startet das Rennen ordentlich. Sie hat drei Sprint-Punkte schon sicher, ehe es in die entscheidenden Runden geht.

Eisschnelllauf (F): Alles bereit für das erste Halbfinale In der Eisschnelllauf-Halle ist alles angerichtet für das erste Halbfinale der Frauen. Im deutschen Team hat es noch einmal eine Änderung gegeben. Josephine Schlörb musste zurückziehen und für sie rückt Maira Jasch nach. Für die Schweizerinnen ist in diesem Heat Kaitlyn McGregor dabei.

Curling (F): Kanadierinnen nutzen Fehler der US-Mannschaft eiskalt Tabitha Peterson schüttelt nach ihrem letzten Stein nur den Kopf. Schon beim Loslassen ist klar, dass dieser Versuch nicht perfekt gelungen ist und nicht dort landet, wo er eigentlich hinmusste. Ein Fehler, den die Kanadierinnen sofort bestrafen. Rachel Homan nutzt die Gelegenheit eiskalt aus. Mit einem starken letzten Stein nimmt sie den letzten US-Stein aus dem Haus und sichert Kanada ein Dreierhaus. Damit gelingt eine kleine Vorentscheidung in dieser Partie. Nach sechs Ends führt Kanada nun mit 5:3 und hat sich eine deutlich bessere Ausgangsposition im Kampf um Bronze erarbeitet.

Curling (F): Keine Entscheidung zur Halbzeit Auch zur Halbzeit bleibt das Bronze-Match im Curling völlig offen. Kein Team kann sich entscheidend absetzen, die Partie entwickelt sich zu einem taktischen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Der Punkt geht dieses Mal wieder an die USA, doch auch sie können nicht groß anschreiben und bauen den Vorsprung nur leicht aus. Mit einem Zwischenstand von 3:2 ist weiterhin alles möglich. Nun wechselt der Vorteil des letzten Steins wieder auf die kanadische Seite.

Eisschnelllauf (M): Wenger fliegt dramatisch raus Das zweite Halbfinale der Männer wird von gleich zwei Stürzen überschattet. Früh im Rennen erwischt es den Norweger Strand. Kurz vor der letzten Runde geht dann auch Livio Wenger aus der Schweiz zu Boden. Er reagiert blitzschnell, steht sofort wieder auf und versucht noch einmal alles. Am Ende reicht es jedoch nicht mehr. Wegen zu weniger Sprintpunkte verpasst er das Finale und wird Zehnter. Ist das bitter! Auch Fridtjof Petzold muss seine Hoffnungen begraben. Der Deutsche kann im weiteren Rennverlauf nicht mehr entscheidend eingreifen und scheidet als Vorletzter seines Heats aus. Nun wird das Eis gerichtet, bevor die Frauen in die Halbfinal-Rennen gehen.

Eisschnelllauf (M): Petzold macht früh Tempo Fridtjof Petzold hat sich das vorherige Halbfinale offenbar genau angeschaut und übernimmt früh die Initiative. Der Deutsche geht direkt nach vorne und sorgt dafür, dass Tempo ins Feld kommt. Vor den ersten Sprint-Punkten verschiebt sich die Dynamik jedoch. Andere Athleten übernehmen die Spitze und sichern sich die wichtigen Zähler. Swings, Giovannini und Arito holen sich die Punkte, während Petzold sich zunächst im Mittelfeld einsortiert. Noch ist allerdings alles offen. Das Rennen ist jung und die entscheidenden Phasen kommen erst noch.

Curling (F): Kampf um Bronze bleibt ausgeglichen Im Curling bleibt der Kampf um Bronze weiter völlig ausgeglichen. Nach vier Ends steht es 2:2 zwischen Kanada und den USA, beide Teams liefern sich ein taktisch geprägtes Duell auf Augenhöhe. Kanada konnte sich im dritten End mit dem Hammer einen Punkt sichern und kurzzeitig die Führung übernehmen. Doch die Antwort der USA ließ nicht lange auf sich warten. Im vierten End nutzte das Team den Vorteil des letzten Steins konsequent und holte sich ebenfalls einen Punkt zum erneuten Ausgleich.

Eisschnelllauf (M): Maly scheidet aus Am Ende reicht es für Felix Maly aus dem deutschen Team nicht. In der entscheidenden Phase verliert er den Anschluss an die Spitze und kommt schließlich als 13. über die Ziellinie. Damit ist das Rennen für ihn beendet. Den Sieg im Halbfinale sichert sich Antoine Gélinas-Beaulieu aus Kanada, der sich im Schlussteil durchsetzt und souverän als Erster ins Ziel kommt. Dahinter folgt Shomu Sasaki, der ebenfalls ein starkes Rennen zeigt. Gerade noch ins Finale rutscht Jorrit Bergsma. Der Mitfavorit rettet sich als Siebter ins Finale und bleibt damit weiter im Kampf um die Medaillen.

Eisschnelllauf (M): Das erste Halbfinale läuft Das erste Halbfinale der Männer ist bereits in vollem Gange. Noch verläuft das Rennen vergleichsweise ruhig, das Feld bleibt eng zusammen und niemand will zu früh zu viel riskieren. Doch kurz vor dem zweiten Sprint zieht das Tempo spürbar an. Jorrit Bergsma, der heute zu den Favoriten zählt, übernimmt kurzzeitig die Initiative und verschärft das Tempo. Danach nimmt er wieder etwas raus, gibt die Führung ab und reiht sich bewusst zurück in den Pulk ein, um Kräfte zu sparen. Auch Felix Maly aus Deutschland hält sich gut im Feld.

Eisschnelllauf (F/M): Das bringt der Nachmittag Im Eisschnelllauf stehen heute die letzten Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Im Massenstart der Frauen und Männer geht es noch einmal um Gold, Silber und Bronze. Den Auftakt machen ab 15:00 Uhr die Männer mit ihren Halbfinalläufen, um 15:50 Uhr folgen dann die Frauen mit dem ersten Halbfinale. Der Massenstart ist das einzige Langstreckenrennen im Eisschnelllauf, bei dem alle Athletinnen und Athleten gleichzeitig starten. Während des Rennens gibt es alle vier Runden Zwischensprints, bei denen drei, zwei und ein Punkt vergeben werden, diese können am Ende über die Platzierungen innerhalb der Top Acht entscheiden. Weil das gesamte Feld gemeinsam unterwegs ist, spielen Taktik, Positionierung und Timing eine enorme Rolle. Aus jedem Halbfinale ziehen die besten acht ins Finale ein. Bei den Männern sind Felix Maly und Fridtjof Petzold am Start. Bei den Frauen nehmen Josephine Schlörb und Josie Hofmann teil. Die Schweizer sind mit Livio Wenger, Ramona Härdi und Kaitlyn McGregor am Start.

Biathlon (F): Preuß verabschiedet sich mit einem Lächeln Auch wenn am Ende sieben Strafrunden und nur Platz 28 zu Buche stehen, kann Franziska Preuß nach diesen schwierigen Olympischen Winterspielen bei ihrem letzten Rennen mit einem Lächeln ins Ziel fahren. Die DSV-Biathletin lässt die letzten Meter bewusst austrudeln, winkt ins Publikum und genießt den Moment. Im Ziel folgt ein emotionaler Augenblick. Preuß schließt Dorothea Wierer in die Arme, die wie sie nach Olympia ihre Karriere beenden wird. Ein besonderer Moment zwischen zwei Athletinnen, die den Biathlon über viele Jahre geprägt haben und sich nun gemeinsam von der großen Bühne verabschieden.

Biathlon (F): Frankreich holt Gold und Silber! Oceane Michelon zeigt auf den letzten Metern keinerlei Schwäche. Mit einem starken Antritt zieht sie an Tereza Vobornikova vorbei und übernimmt kurz vor dem Ziel die Führung. Diese gibt die Französin nicht mehr her und läuft souverän zu Gold im Massenstart. Nach Gold mit der Staffel und Silber im Sprint krönt sie ihre Winterspiele damit mit einem weiteren Olympiasieg. Julia Simon rundet das starke Ergebnis für Frankreich ab. Sie geht ebenfalls noch an Vobornikova vorbei und sichert sich Silber. Für die Tschechin bleibt dennoch eine herausragende Leistung, denn mit Bronze holt sie doch überraschend die Medaille für Tschechien. Dorothea Wierer beendet ihrer Karriere auf dem guten fünften Platz und musste erst auf den letzten Metern die Medaille verlorengeben. Vanessa Voigt wird als beste Deutsche Siebte, Janina Hettich-Walz wird 17. Amy Baserga wird als beste Schweizerin 21, Lea Meier landet nach vier Fehlern auf dem 24. Platz.

Biathlon (F): Vier noch im Rennen Knapp einen Kilometer vor dem Ziel scheint das Rennen um die Medaillen nur noch zwischen vier Athletinnen stattzufinden. Dorothea Wierer verliert den Anschluss auf Bronze und dürfte bei ihrem letzten Rennen als Fünfte über die Linie gehen. Franziska Preuß wird ihrerseits als eine der letzten Athletinnen das Rennen beenden.

Biathlon (F): Es wird spannend auf der Schlussrunde Vor dem letzten Schießen ist das Feld dicht zusammengerückt und viele Athletinnen haben noch realistische Medaillenchancen. Die große Frage lautet, kann sich jetzt jemand entscheidend absetzen? Die Antwort ist nein. Alles läuft auf eine dramatische Schlussrunde hinaus. Überraschend setzt sich Tereza Vobornikova aus Tschechien knapp an die Spitze. Direkt dahinter lauern Anna Magnusson aus Schweden sowie die beiden Französinnen Oceane Michelon und Julia Simon. Auch Dorothea Wierer bleibt in Schlagdistanz und darf weiter von einer Medaille im letzten Rennen träumen. Aus deutscher Sicht wird es besonders bitter. Vanessa Voigt ist lange auf Kurs Richtung Podium, doch ausgerechnet der letzte Schuss geht daneben. Die Strafrunde kostet sie entscheidende Sekunden und wirft sie im Kampf um die Medaillen zurück.

Biathlon (F): Voigt in guter Ausgangslage Das dritte Schießen im Biathlon-Massenstart ist absolviert und im Stehendanschlag wird es richtig spannend. Oceane Michelon aus Frankreich arbeitet schnell und präzise, bleibt erneut fehlerfrei und schiebt sich mit nur 2,3 Sekunden Vorsprung knapp an die Spitze einer kleinen Gruppe von Athletinnen, die auch nach drei Schießeinlagen ohne Fehler geblieben sind. Aus deutscher Sicht hält Vanessa Voigt weiterhin stark mit und bleibt im Rennen um die vorderen Plätze. Für die französischen Topathletinnen Julia Simon und Lou Jeanmonnot heißt es dagegen abbiegen, beide müssen in die Strafrunde und verlieren wichtige Zeit. Janina Hettich-Walz erwischt es gleich doppelt und muss zweimal kreiseln, ebenso wie Lea Meier aus der Schweiz. Besonders bitter verläuft das Schießen für Franziska Preuß. Vier Strafrunden werfen sie weit zurück. Da ist vielleicht der Kopf beim letzten Rennen auch schon woanders. Sie liegt nur noch auf Rang 28, direkt vor Lisa Theresa Hauser aus Österreich, bei der heute ebenfalls kaum etwas zusammenläuft.

Curling (F): Kanada sorgt für den Ausgleich Rachel Homan spielt im zweiten End den letzten Stein für die Kanadierinnen und bringt das Take out durch. Sie bereinigen die Situation im Haus und haben ihren Stein sauber platziert, so dass sie einen Punkt mitnehmen und für den Ausgleich sorgen. Nach zwei Ends steht es 1:1.

Biathlon (F): Zwei Deutsche bleiben dran Das zweite Schießen ist absolviert und es läuft weiterhin ordentlich für Hettich-Walz und Voigt. Sie bleiben in der Verfolgergruppe hinter Simon, die wieder schnell und fehlerfrei schießt. Auch Meier aus der Schweiz bleibt in der Gruppe der fehlerfreien Athletinnen. Für Franziska Preuß gibt es eine weitere Strafrunde, womit es für sie jetzt schwierig wird, noch eine Medaille bei ihrem letzten Wettkampf abzugreifen. Auch Wierer fällt bei ihrem Abschied nun zurück. Sie ist 16.

Biathlon (F): Preuß startet mit Strafrunde Im Biathlon ist das erste Schießen absolviert und Julia Simon zeigt sich gleich hellwach. Mit einem schnellen und fehlerfreien Anschlag setzt sie sich an die Spitze und nimmt 4,2 Sekunden Vorsprung mit auf die Strecke. Auch Dorothea Wierer überzeugt am Schießstand und geht als erste Verfolgerin auf die Runde. Aus deutscher Sicht ist die Ausgangslage weiterhin gut. Hettich-Walz und Voigt bleiben fehlerfrei und halten sich in der Spitzengruppe. Insgesamt kommen 17 Athletinnen ohne Fehler durch das erste Schießen. Franziska Preuß gehört bei ihrem letzten Rennen zunächst nicht dazu. Sie muss nach einem Fehlschuss in die Strafrunde und verliert früh wichtige Sekunden.

Curling (F): USA holen den ersten Punkt Im Spiel um Bronze gehen die USA zunächst in Führung. Mit einem Stein im Haus sichern sie sich das erste End und legen gegen Kanada ein 1:0 vor. Im zweiten End liegt der Vorteil nun jedoch bei Kanada. Mit dem letzten Stein in der Hand haben sie die Chance, direkt zu antworten und das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

Biathlon (F): Das Rennen ist gestartet Der abschließende Massenstart im Biathlon ist gestartet. In der ersten Runde geht es für die Athletinnen vor allem darum, sich gut im Feld zu positionieren, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen. Gerade in der Anfangsphase ist die Gefahr von Stürzen im dichten Pulk besonders groß. Die Bedingungen machen das Rennen zusätzlich anspruchsvoll. Schneefall und wechselnde Winde sorgen für schwierige Verhältnisse.

Biathlon (F): Der letzte Auftritt von Franziska Preuß Im Biathlon fällt bei den Olympischen Winterspielen 2026 die letzte Entscheidung. Auf dem Programm steht der Massenstart über 12,5 Kilometer, bei dem die Athletinnen viermal an den Schießstand müssen. Insgesamt gehen 30 Starterinnen ins Rennen, die sich über ein spezielles Qualifikationssystem ihre Plätze gesichert haben. Aus deutscher Sicht sind drei Athletinnen dabei. Besonders im Fokus steht Franziska Preuß, die angekündigt hat, dass dieses Rennen definitiv ihr letztes sein wird. Zum Abschluss ihrer Karriere will sie sich noch einmal den Traum von einer Einzelmedaille bei Olympia erfüllen. Komplettiert wird das deutsche Aufgebot von Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz. Für die Schweiz mischen Amy Baserga und Lea Meier mit. Als Topfavoritinnen gelten nach den bisherigen Eindrücken aus Antholz vor allem die Athletinnen aus Frankreich und Schweden. Aber auch Suvi Minkkinen aus Finnland und die Italienerin Lisa Vittozzi sind stark einzuschätzen. Eine besondere Geschichte schreibt zudem Dorothea Wierer: Wie Preuß steht auch sie vor dem letzten großen Rennen.

Curling (F): Wer holt sich Bronze? Bevor am Abschlusstag der Olympischen Winterspiele die Schweiz und Schweden um Curling-Gold spielen, steht heute bereits das Spiel um Bronze zwischen USA und Kanada an. Kanada war als großer Favorit auf Gold zu den Olympischen Spielen gereist, doch die Niederlage im Halbfinale gegen Schweden bedeutet nun, dass die topgesetzten Kanadierinnen im Spiel um Bronze antreten müssen. Damit blieb der Traum vom Olympiasieg für das aktuell bestplatzierte Frauen-Curlingteam der Welt unerfüllt. Die USA wiederum schlugen sich stark und erreichten die K.-o.-Runde, wurden dort aber von der Schweiz gestoppt. Insgesamt gilt das amerikanische Team noch als Mannschaft mit Entwicklungspotenzial und im internationalen Ranking liegt das Team um Tabitha Peterson deutlich hinter der Weltspitze. Trotzdem sollte man den Underdog nicht unterschätzen. Im direkten Duell der Vorrunde konnten die US-Amerikanerinnen Kanada bereits überraschen und gewannen knapp mit 9:8. Trotzdem geht Kanada aufgrund der größeren Erfahrung und der konstant starken Ergebnisse als Favorit in das Spiel um Bronze.

Skibergsteigen (X): Gold für Frankreich! Am Ende lässt Thibault Anselmet in seiner letzten Abfahrt nichts mehr anbrennen, fährt ins Ziel und bejubelt zusammen mit Emily Harrop den Olympiasieg für Frankreich. Jon Kistler beschert der Schweiz knapp zwölf Sekunden dahinter Silber, freut sich mit Marianne Fatton gleichermaßen. Rang drei sichert Oriol Cardona Coll für Spanien. Hier darf Ana Alonso Rodríguez mitfeiern. Herzlichen Glückwunsch! Dem deutschen Duo Tatjana Paller und Finn Hösch bleibt der siebte Platz, den die beiden fast über den gesamten Wettkampf über innehatten.

Skibergsteigen (X): Frankreich, Schweiz und Spanien Für Frankreich ist Thibault Anselmet unterwegs, für die Schweiz Jon Kistler. Dahinter schickt sich Oriol Cardona Coll an, Richtung Medaille zu laufen, erweist sich gegenüber dem US-Amerikaner und dem Italiener als deutlich stärker.

Skibergsteigen (X): Stand beim letzten Wechsel Emiliy Harrop wirkt stark, die Olympiazweite im Sprint baut den Vorsprung wieder aus. Da kann die Goldmedaillengewinnerin vom Donnerstag zunächst nicht ganz Schritt halten. Doch Marianne Fatton hat noch Reserven, lässt nicht locker. Die Schweizerin kommt der Französin immer näher, hat sich die Kräfte offenbar besser eingeteilt. Beide Teams wechseln beinahe gleichzeitig. Das wird spannend. Gut eine halbe Minute dahinter liegen die USA, Italien und Spanien ebenfalls nahezu gleichauf, kämpfen um Bronze. Die siebtplatzierten Deutschen können da offenbar nicht mitmischen.

Skibergsteigen (X): Schweiz auf Medaillenkurs Bei Halbzeit des Wettkampfes sind die Franzosen immer noch vorn. Aber die Schweizer kommen näher, jetzt sind das nur noch knapp zehn Sekunden. Sprint-Olympiasieger Oriol Cardona Coll hat Spanien auf Rang drei nach vorn gebracht. Deutschland ist nach wie vor Siebter – eine halbe Minute hinter dem Podium.

Skibergsteigen (X): Kombination unterschiedlicher Anforderungen Frauen und Männer sind abwechselnd an der Reihe, es gibt also drei Wechsel. Beim ersten liegen die Franzosen vorn, 18 Sekunden dahinter kommt die Schweiz durch, die Deutschen sind Siebte. Es gibt einiges zu tun, einem ersten Anstieg folgt eine kurze Abfahrt, dann geht es wieder aufwärts, bis die Ski auf den Rücken geschnallt werden müssen, weil es die Treppe hoch geht. Abschließend folgt die Abfahrt hinunter zum Wechsel.

Skibergsteigen (X): Medaillenentscheidung in der Mixed-Staffel In diesem Augenblick beginnt die Mixed-Staffel im Skibergsteigen. Zwölf Nationen ringen um Edelmetall. Ein Team besteht aus einer Frau und einem Mann. Für Deutschland treten Tatjana Paller und Finn Hösch an. Für die Schweiz mischen Marianne Fatton und Jon Kistler an.

Bob (M): Alle deutschen Viererbobs bei Halbzeit vorn Nun bietet sich die Gelegenheit in die Kunsteisbahn von Cortina zu schauen. Dort ist gerade der zweite Lauf zu Ende gegangen. Nach wie vor liegt Johannes Lochner mit seiner Crew vorn, hat seinen Vorsprung auf Francesco Friedrich auf 43 Hundertstel ausgebaut. Dritter ist jetzt Adam Ammour, der sich mit Laufbestzeit auf 59 Hundertstel an die Spitze heranarbeitet. Gut sieben Zehntel Rückstand weist als Vierter der Schweizer Michael Vogt auf. Dessen Landmann Cédric Follador ist Sechster, Timo Rohner Fünfzehnter. Die Medaillenentscheidung mit den Läufen drei und vier steigt morgen.

Ski Freestyle (M): Gold für Italien! Direkt im Anschluss geht es im großen Finale um die Medaillen. Und dabei kristallisiert sich Simone Deromedis als der Schnellste heraus. Der Weltmeister von 2023 kommt mit Vorsprung ins Ziel, kürt sich zum Olympiasieger. Den italienischen Doppelsieg macht Federico Tomasoni perfekt. Bronze geht an den Schweizer Alex Fiva. Herzlichen Glückwunsch! Der Japaner Satoshi Furuno wird undankbarer Vierter.

Ski Freestyle (M): Kleines Finale Im kleinen Finale der Skicrosser gibt es ohne den bösen Buben Ryan Regez nur drei Teilnehmer. Es gewinnt der Franzose Terence Tchiknavorian vor Tim Hronek und Florian Wilmsmann.

Ski Langlauf (M): Notz starker Zehnter Deutlich geschlagen ist die internationale Konkurrenz. Der viertplatzierte Théo Schely aus Frankreich kommt mit mehr als zweieinhalb Minuten Rückstand ins Ziel. Gar sechs Minuten müssen wir auf den besten Deutschen warten. Dennoch bedeutet der zehnte Platz für Florian Notz ein sehr achtbares Ergebnis, mehr war aus DSV-Sicht wahrlich nicht zu erwarten. Für den 33-Jährigen bedeutet es das beste Einzelergebnis bei einem Großereignis. Bester Schweizer wird Beda Klee als Vierzehnter – gut siebeneinhalb Minuten zurück.

Ski Langlauf (M): Gold für Klæbo! Am Ende läuft es in Tesero so, wie erwartet. Johannes Høsflot Klæbo enteilt seinem letzten Begleiter unwiderstehlich, lässt sich einfach nicht stoppen und stürmt zu seinem elften Olympiasieg. Martin Løwstrøm Nyenget muss sich 17,5 Sekunden dahinter mit Silber begnügen. Der schon zuvor abgehängte Emil Iversen macht als Dritter den norwegischen Dreifacherfolg perfekt. Herzlichen Glückwunsch!

Ski Freestyle (M): Hronek unfair gestoppt Nach einem Fehler verliert Florian Wilmsmann im ersten Halbfinale früh den Anschluss, kann das nicht mehr kompensieren. Vorn sind die Italiener Simone Deromedis und Federico Tomasoni nicht mehr zu stoppen und ziehen ins Finale ein. Im zweiten Semifinale rutscht Tim Hronek zunächst an die letzte Position, beginnt dann die Aufholjagd, wird aber brutal unfair gestoppt. Der Schweizer Ryan Regez hält den Deutschen an der Schulter fest, als dieser gerade in einer Linkskurve innen vorbeigehen möchte. Hronek verliert Tempo, wird am Ende Letzter. Laufsieger wird Alex Fiva aus der Schweiz vor dem Japaner Satoshi Furuno. Regez scheidet ebenfalls aus, wird für seine grobe Unsportlichkeit bestraft und auf den letzten Platz gesetzt. Tim Hronek aber hilft das nicht, der wird um die Medaillenchance gebracht.

Ski Langlauf (M): Iversen mit Schwierigkeiten Mittlerweile zeigt sich auch Johannes Høsflot Klæbo vorn, lässt seinen Landsmann Martin Løwstrøm Nyenget nicht mehr allein die Arbeit an der Spitze machen. Die beiden forcieren das Tempo, womit Emil Iversen Schwierigkeiten bekommt. Es reißt eine Lücke auf. Der 34-Jährige wird sich wohl mit Bronze begnügen müssen. Dann geht Nyenget wieder nach vorn, Klæbo folgt auf Schritt und Tritt.

Ski Freestyle (M): Drei Deutsche im Halbfinale Im zweiten Viertelfinale ist Florian Wilmsmann an der Reihe, gibt sich bei seinem Laufsieg keine Blöße und zieht in die Vorschlussrunde ein. Cornel Renn bleibt als Dritter auf der Strecke - genau wie im Anschluss der deutsche Landsmann Florian Fischer. Dieser muss den beiden Schweizern Alex Fiva und Ryan Regez den Vortritt lassen. Im letzten Heat kommt es zu einem Fotofinish. Hinter dem Japaner Satoshi Furuno holt Tim Hronek im Schneefall von Livigno gegenüber dem Österreicher Nicolas Lussnig um drei Hundertstel den zweiten Platz und bleibt im Rennen. Die Halbfinals folgen umgehend.

Ski Langlauf (M): Letzte Runde Inzwischen haben die Skilangläufer etwa 43 Kilometer absolviert, das Führungstrio kommt gerade ins Stadion und wird gleich die letzte Runde in Angriff nehmen. Übrigens haben diese drei Norweger als einzige Athleten noch nicht die Ski gewechselt – und tun das auch jetzt nicht.

Ski Langlauf (M): Nyenget immer vorn Unentwegt führt Martin Løwstrøm Nyenget das Rennen an, macht aber nicht genug Tempo, um Johannes Høsflot Klæbo abhängen zu können. Wenn das so weitergeht, wird dieser am Ende wieder die Nase vorn haben. Auf dem letzten Kilometer ist der fünfmalige Tour-de-Ski-Sieger ganz sicher nicht zu schlagen. Die drei Norweger haben nur noch einen Verfolger – Savelii Korostelev mit knapp zwei Minuten Rückstand. Victor Lovera geht inzwischen schwer, ist vom französischen Landsmann Théo Schely überholt worden. Florian Notz läuft an Position zehn – mit inzwischen gut vier Minuten Zeitverlust.

Ski Freestyle (M): Achtelfinals der Skicrosser Im Skicross hinterlassen die vier Deutschen einen starken Eindruck. In einem gemeinsamen Lauf kommen Florian Wilmsmann und Cornel Renn als Erster und Zweiter durch. Im nächsten Heat gewinnt der Schweizer Ryan Regez vor Florian Fischer, beide kommen weiter. Danach wird der Eidgenosse Alex Fiva in seinem Lauf ebenfalls Erster. Und einen Laufsieg gibt es anschließend auch für Tim Hronek. Auf der Strecke bleiben die Schweizer Tobias Baur und Romain Détraz. Die Viertelfinals schließen sich direkt an.

Ski Langlauf (M): Norwegische Meisterschaften In der Loipe ziehen die drei Norweger einsam ihre Kreise und deklassieren die versammelte Konkurrenz. Martin Løwstrøm Nyenget macht an der Spitze Tempo, hat Emil Iversen und Johannes Høsflot Klæbo im Schlepptau. Dahinter laufen Savelii Korostelev und Victor Lovera jetzt gemeinsam – mit allerdings fast zwei Minuten Rückstand. Und von hinten nähert sich Théo Schely aus Frankreich. Florian Notz läuft in einer Dreiergruppe um Platz neun – gut drei Minuten zurück.

Ski Freestyle (X): Gold für die USA! Anschließend stürzt Tianma Li bei der Landung spektakulär, schlägt einige Purzelbäume den Hang hinunter. Zumindest bleibt der Chinese offenbar unverletzt, doch das Risiko zahlt sich nicht aus. Dennoch gibt es 95,37 Punkte. Für die Medaille reicht es, aber die Schweiz ist vorbeigezogen. Die Eidgenossen holen Silber, weil im Anschluss Christopher Lillis nichts anbrennen lässt. Die 117,19 Punkte genügen. Team USA wird Olympiasieger im Mixed Aerials – in der Summe mit 325,35 Punkten. Mit der Bekanntgabe dieser Wertung bricht endgültig Jubel aus. Silber holt die Schweiz, Bronze gibt es für China. Australien geht leer aus.

Ski Freestyle (X): Medaille für die Schweiz Noé Roth liefert, zeigt den identischen Sprung wie vorhin – den dreifachen Rückwärtssalto mit fünf Schrauben (Back Double Full-Double Full-Full). Erneut gelingt dieser sehr sauber. Am Ende gibt es eine noch höhere Wertung – mit 129,54 die beste des Tages. Und da im Anschluss Reilly Flanagan einen weit weniger schwierigen Sprung zeigt, reicht das trotz guter Ausführung nicht für Australien. Die Schweiz hat die Medaille sicher.

Ski Freestyle (X): Olympiasieger patzt Trotz eines Sturzes bekommt Xindi Wang aufgrund einer hohen Schwierigkeit noch 87,72 Punkte. Allerdings verlieren die Chinesen durch diesen Patzer des Olympiasiegers den Anschluss, denn Connor Curran führt seinen Sprung im Anschluss sauber aus. Obwohl die Schwierigkeit nicht ganz so hoch ist, gibt das 113,72 Punkte. In der Summe liegt Team USA vor den letzten Springern mit etwa 24 Zählern vorn. Die Schweiz rangiert auf Platz drei.

Ski Langlauf (M): Norweger unter sich Offenbar machen die drei Norweger die Medaillen unter sich aus, haben die versammelte Konkurrenz abgehängt. Als erster Verfolger liegt Savelii Korostelev bereits 20 Sekunden zurück. Florian Notz ist derzeit Zehnter – mit knapp anderthalb Minuten Rückstand. Bei Friedrich Moch bewegt sich der Zeitverlust bereits auf die drei Minuten zu. Etwas dahinter laufen die Schweizer Nicola Wigger und Beda Klee.

Ski Freestyle (X): Werner hält die Schweiz im Rennen Dann wirbelt Pirmin Werner durch die Luft. Wer soll diese unzähligen Schrauben und Salti zählen, die Wertungsrichter müssen das tun. Der Sprung mit einer Schwierigkeit von 5,2 wird sauber ausgeführt und bringt üppige 123 Punkte. Damit melden die Schweizer Medaillenansprüche an.

Ski Freestyle (X): Spektakuläre Sprünge um Team-Medaillen Im Mixed Team Aerials ringen nun also vier Trios um die Medaillen. Lino Kozomara beginnt und zeigt den Back Lay-Full, kann diesen erneut nicht stehen. Im Anschluss stürzt auch die Australierin Abbey Willcox, doch deren Back Full-Double Full hat eine höhere Schwierigkeit. Daher gibt es also mehr Punkte. In der Folge zieht Mengtao Xu an beiden deutlich vorbei. Die 35-Jährige war mit China bei der Olympiapremiere dieses Wettbewerb vor vier Jahren schon Zweite. Danach bringt die US-Amerikanerin Kaila Kuhn den Olympiasieger von Peking mit ganz knappem Rückstand auf den zweiten Platz.

Ski Langlauf (M): Norweger machen Ernst Drei Norweger verbleiben an der Spitze. Neben Johannes Høsflot Klæbo sind das Emil Iversen und Martin Løwstrøm Nyenget. Mit dem Trio halten nur noch Savelii Korostelev, ein Russe unter neutraler Flagge, und der Franzose Victor Lovera mit. Hinter dem Quintett tut sich eine Lücke auf. In der dritten Gruppe ist Florian Notz unterwegs – 36 Sekunden hinter der Spitze.

Ski Langlauf (M): Zwei Favoriten geben auf Allmählich wird das Tempo verschärft. Florian Notz macht weiterhin eine gute Figur. Dagegen hat Friedrich Moch Mühe. Zwei von sieben Runden sind absolviert. Kurz darauf geben zwei Favoriten auf. Der Finne Iivo Niskanen ist nach einer Erkrankung nicht fit genug, muss jetzt einsehen, dass es keinen Sinn macht. Nahezu parallel streicht auch der Norweger Harald Østberg Amundsen die Segel.

Ski Freestyle (X): Schweiz bleibt im Rennen Es reicht! Die Schweiz erreicht den Medaillendurchgang der besten Vier, klettert im letzten Moment auf den dafür notwendigen vierten Platz. Davor rangieren die USA, China und Australien. Aus dem Rennen sind Kanada, die Ukraine und Kasachstan. Übrigens haben die bisher erreichten Punkte fortan keine Bedeutung mehr, die vier Teams werden um 11:45 Uhr bei Null anfangen, die Karten werden also noch einmal neu gemischt.

Ski Langlauf (M): Auslese in der Loipe Im Fleimstal beginnt in der Loipe die Auslese. Inzwischen haben sich 20 Läufer vom Rest abgesetzt. Vorn mit dabei sind Florian Notz und Friedrich Moch sowie alle Favoriten. Die beiden Schweizer sowie Jakob Moch können da nicht mithalten.

Ski Freestyle (X): Roth zeigt starke Leistung Nun muss Noé Roth etwas zeigen, die Schweizer benötigen eine hohe Wertung. Der 25-Jährige zeigt einen dreifachen Rückwärtssalto mit fünf Schrauben (Back Double Full-Double Full-Full). Der Schwierigkeitsgrad beträgt 5,1. Und Roth führt den Sprung sehr sauber aus. Das beschert ihm mit 127,50 Punkten die höchste Wertung des Tages. Reicht das noch für den zweiten Finaldurchgang der besten vier Teams?

Ski Freestyle (M): Achtelfinals stehen Im Prolog ist Skicrosser Florian Wilmsmann die viertbeste Zeit gefahren. Schnellster war der Kanadier Reece Howden, Dritter wurde der Schweizer Ryan Regez. Allerdings hatten diese Zeiten lediglich Einfluss auf die Setzliste, aus der inzwischen die Achtelfinalansetzungen ermittelt wurden. Es wird einen Lauf mit drei Sportlern und sieben mit vier Athleten geben. Diese Achtelfinals beginnen um 12:00 Uhr.

Ski Freestyle (X): Jeweils zwei Athleten sind durch Für die Schweiz hat Pirmin Werner bei leichtem Schneefall in Livigno ein Back Double Full-Full-Full gezeigt. Der Schwierigkeitsgrad beträgt 4,525. Die Ausführung gelingt gut, damit knackt der Eidgenosse die 100-Punkte-Marke. Für die Schweiz geht es also nach vorn. Nachlegen muss mal als derzeit Sechster dennoch, denn es geht darum, in diesem ersten Durchgang unter die Top 4 zu gelangen. Nur diese bleiben im Medaillenrennen und dürfen zu einem zweiten Versuch antreten. In Führung liegen die USA recht klar vor Australien und China.

Bob (M): Erster Lauf beendet Inzwischen ist der erste Durchgang im Viererbob der Männer beendet. Alle 27 Schlitten haben das Ziel erreicht. An der Spitze hat sich nichts mehr geändert. In Führung liegt der Bob von Johannes Lochner vor den Schlitten von Francesco Friedrich, Brad Hall, Cédric Follador, Adam Ammour und Michael Vogt. Der zweite Lauf soll um 11:57 Uhr beginnen.

Ski Langlauf (M): Start am Lago die Tesero Soeben haben sich letztlich 60 Skilangläufer auf ihren langen Weg begeben. Kurzfristig nicht dabei sind drei durchaus namhafte Athleten. Der Italiener Federico Pellegrino, der Finne Ristomatti Hakola und der US-Amerikaner Ben Ogden mussten auf den Start verzichten. Zu Beginn zeigt sich Johannes Høsflot Klæbo gleich weit vorn – zusammen mit dem norwegischen Landsmann Martin Løwstrøm Nyenget. Anfangs geht es vom Tempo her vergleichsweise gemächlich zu.

Ski Freestyle (X): Ladies first Inzwischen läuft der erste Finaldurchgang im Mixed Team Aerials. Die Frauen machen den Anfang. Die Schweizerin Lina Kozomara hat sich für einen eher nicht so schwierigen Back Lay-Full entschieden – mit einem Schwierigkeitsgrad von 2,9. Dennoch gibt es Probleme bei der Landung Die 20-Jährige müht ich nach Kräften, kann den Sprung letztlich doch nicht stehen. Das gibt 48,72 Punkte. Damit rutschen die Eidgenossen zunächst ans Ende des Klassements der sieben Teams. Für China glänzt Mengtao Xu mit einem Back Full-Full-Full (4,293 Schwierigkeit). Die Olympiasiegerin verbucht 81,99 Punkte Besser waren mit exakt diesen Sprüngen die führende US-Amerikanerin und die zweitplatzierte Ukrainerin. Nun folgen die Männer.

Ski Langlauf (M): Klæbo möchte elftes Gold Für die Skilangläufer steht zum Ende der Winterspiele traditionell der ganz lange Kanten auf dem Programm. Dabei wird alle vier Jahre die Stilart gewechselt. In Peking wurde geskatet, heute geht es im klassischen Stil zur Sache. Dieser Herausforderung wollen sich 63 Athleten aus 35 Nationen stellen. Favorit ist natürlich Johannes Høsflot Klæbo. Der Norweger könnte seine elfte Goldmedaille bei Winterspielen holen. Für Deutschland treten Florian Notz, Friedrich Moch und Jakob Moch an. Dazu kommen mit Beda Klee und Nicola Wigger zwei Schweizer. Um 11:00 wird der Startschuss erfolgen.

Ski Freestyle (X): Finale im Mixed Team Aerials Um 10:45 Uhr beginnt der erste von zwei Finalläufen im Mixed Team Aerials. Sieben Mannschaften stellen sich dem Medaillenkampf. Dabei handelt es sich stets um Trios, meist bestehend aus zwei Männern und einer Frau. Einzig Australien schickt zwei Damen und nur einen Herren ins Rennen. Deutschland ist nicht vertreten. Für die Schweiz treten Lina Kozomar, Pirmin Werner und Noé Roth an.

Bob (M): Rohner deutlich zurück Jetzt ist der dritte Schweizer Bob in der Bahn. Topzeiten gibt es inzwischen allerdings nicht mehr. Und daran ändert auch Timo Rohner zusammen mit Pascal Moser, Mathieu Hersperger und Cyril Bieri nichts. Das eidgenössische Quartett büßt mehr als eine Sekunde ein. Das reicht lediglich für Platz 13. An der Spitze bleibt alles unverändert, Johannes Lochner führt vor Francesco Friedrich, Brad Hall, Cédric Follador, Adam Ammour und Michael Vogt.

Ski Freestyle (M): Quali im Skicross Im Skicross läuft derzeit eine Art Qualifikation, die Sportler sind dabei einzeln auf der Strecke unterwegs. Dabei geht es vor allem darum, eine Setzliste zu erstellen, die dann die Ansetzung der Achtelfinalläufe ermöglicht.

Bob (M): Follador auf Rang vier Dann sind nacheinander zwei Schweizer Bobs an der Reihe. Bei Michael Vogt läuft es nicht nach Wunsch. Zusammen mit Andreas Haas, Amadou David Ndiaye und Mario Aeberhard fängt sich der Schlitten mehr als sechs Zehntel Zeitverlust ein. In einem Lauf ist das schon eine kleine Welt im Bobsport. Etwas besser läuft es anschließend für Cédric Follador. Der Engadiner verliert mit Luca Rolli, Tim Annen und Omar Vögele zwar auch fast sechs Zehntel, reiht sich allerdings als Vierter ein.

Bob (M): Bestzeit nicht in Gefahr Immer mehr kristallisiert sich heraus, dass Johannes Lochner eine sehr gute Fahrt gelungen ist. An die Zeit des Zweier-Olympiasiegers gelangt keiner auch nur annähernd heran. Der Brite Brad Hall kommt zumindest vergleichsweise gut klar, verdrängt als Dritter Adam Ammour auf Rang vier. Wenig später kann Patrick Baumgartner seine guten Trainingsergebnisse nicht bestätigen, sortiert sich lediglich als Sechster ein, lässt nur den Österreicher Markus Treichl hinter sich.

Bob (M): Friedrich büßt viel ein Direkt im Anschluss stellt Francesco Friedrich mit seinem Team den Startrekord von Lochner ein. Doch im weiteren Verlauf verliert der Sachse Zeit, driftet einmal ziemlich heftig. Das kostet. Im Ziel liegt der viermalige Olympiasieger mit Matthias Sommer, Alexander Schuller und Felix Straub knapp vier Zehntel zurück und zeigt sich unzufrieden. Als dritter Bob folgt der von Adam Ammour. Auch dieser kommt an die Bestzeit von Lochner bei Weitem nicht ran, lässt sogar sechs Zehntel liegen und reiht sich an Position drei ein. Nun muss sich zeigen, was die Zeiten der Deutschen wert sind, es folgt die internationale Konkurrenz.

Bob (M): Lochner legt vor Johannes Lochner legt los, verzeichnet gleich einen Startrekord. Komplett sauber kommt der 35-Jährige nicht durch, doch völlig ohne Bande wird hier niemand bleiben. Der deutsche Bob kommt mit neuem Bahnrekord unten an. Der Oberbayer macht mit seinen Hinterleuten Thorsten Margis, Jorn Wenzel und Georg Fleischhauer eine Ansage.

Bob (M): Viererbobs legen los In diesen Minuten beginnt auf der Kunsteisbahn in Cortina der erste Lauf im Viererbob der Männer. Für die deutschen Teams ist hier sogar ein kompletter Medaillensatz drin – für die Schlitten von Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour. Allerdings haben die Trainingsläufe ein sehr differenziertes Bild gezeigt. Da tauchten sehr viele Nationen in den sechs Durchgängen vorn auf.

In der Schweiz hofft man auf die Skibergsteiger Auch Schweizer Bobs sind heute am Werk – drei im Vierer der Männer. Im Zweierbob der Frauen scheinen die Medaillen für die Eidgenossinnen außer Reichweite. Dafür treten vier Männer im Skicross an. Und im Finale des Mixed Team Aerials mischt ein schweizerisches Team mit. Sehr gute Aussichten bestehen ganz sicher im Skibergsteigen für Marianne Fatton und Jon Kistler. Im Biathlon und beim Eisschnelllaufen gehören die eidgenössischen Athleten sicherlich nicht zum Favoritenkreis.

Was ist drin für die deutschen Athleten? Aus deutscher Sicht verspricht der Zweierbob der Frauen die größten Aussichten auf Edelmetall. Alle drei deutschen Schlitten stecken mittendrin im Medaillenrennen – allen voran der von Laura Nolte, die nach zwei Läufen in Führung liegt. In der Eisrinne beginnen heute zugleich die Viererbobs der Männer. Dort wird allerdings erst morgen die Entscheidung fallen. Im Skicross der Herren treten vier deutsche Athleten an. Über 50 Kilometer der Skilangläufer besitzen die DSV-Sportler keine realistischen Medaillenchancen. Beim Skibergsteigen ist eine deutsche Mixed-Staffel dabei. Im Massenstartrennen der Biathletinnen bestreitet Franziska Preuß den letzten Wettkampf ihrer Karriere. Wird ihr dabei ein krönender Abschluss gelingen? Deutsche Beteiligung gibt es auch bei den Massenstarts im Eisschnelllaufen.