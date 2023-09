Rugby-WM: Australien ohne Probleme

Nach fünf Niederlagen in Folge feiert Australien seinen ersten Sieg im Jahr 2023, und zwar beim wichtigsten Anlass, dem Weltdebüt in Frankreich: Sie besiegten Georgien im Stade de France in Paris mit 35:15. Von den Lelos wurde mehr erwartet, die in Frankreich mit dem Wunsch ankamen, zu zeigen, dass sie am großen Tisch sitzen können, aber sie schafften es nur zeitweise, die Wallabies zu beunruhigen.