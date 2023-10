Rugby-WM 2023 - Siya Kolisi: Ein südafrikanisches Vorbild

Während der Apartheid spielten in Südafrika weiße Menschen Rugby, die Springboks waren ein Symbol der Rassentrennung. Nach den ersten demokratischen Wahlen 1994 nahm im Folgejahr erstmals eine Mannschaft mit schwarzen und weißen Spielern an einer Weltmeisterschaft teil.

Kolisi glänzt auf dem Rugbyfeld. Mit seiner Spielweise, aber vor allem auch mit seinem respektvollen Verhalten verkörpert er den Sport in Perfektion. Eine Kombination, die ihm 2018 zum Kapitänsamt bei den Südafrikanern verhalf. Ein historischer Meilenstein für die Regenbogen-Nation, denn zuvor war noch keinem schwarzen Spieler diese Ehre zuteil geworden.

Und das tut der Kapitän auch in diesen Tagen bei der WM. Nach dem atemberaubenden 29:28-Sieg Südafrikas im Viertelfinale gegen Frankreich galten die ersten Worte des 32-Jährigen den niedergeschlagenen Gastgebern: "Ich möchte ihnen einfach nur gratulieren. Zu dem, was sie erreicht haben." Die französischen Fans könnten "stolz auf diese Mannschaft sein".

Rugby-WM 2023: Kolisi und Südafrika im Halbfinale gegen Frankreich

Dass Kolisi mit seinem Team auf dem Weg zum zweiten WM-Titel in Folge ist, geht dabei fast unter. Am Samstag (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn) wartet England im Halbfinale.

Ob Sieg oder Niederlage - auch dann will er als Vorbild vorangehen: "Jeden Tag muss ich mir selbst bewusst machen, dass ich mich anstrengen muss, weil andere auch auf mich schauen - und hoffentlich kann ich dieses kleine bisschen Hoffnung für sie sein."