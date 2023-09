College Football: Florida State setzt Ausrufezeichen gegen LSU

Anzeige

Die Florida State Seminoles feiern am ersten Spieltag der neuen Saison einen beeindruckenden Sieg gegen die LSU. Die Nummer acht im Ranking überragt gegen die Nummer fünf im Topspiel vor allem in der zweiten Hälfte.

Es war einer dieser Abende für Quarterback Jordan Travis, wo einfach (fast) alles funktionierte. Fünf Touchdowns, und über 300 Yards lesen sich überzeugend und untermauern, was viele Experten im Vorfeld schon vermutet haben: Mit den Florida State Seminoles ist diese Saison zu rechnen.

Trotzdem war der 45:24-Sieg gegen die immerhin an fünf gerankte LSU so nicht zu erwarten, erst recht nicht in dieser deutlichen Art und Weise. Für die Seminoles ist es der saisonübergreifend der siebte Sieg in Folge. Neben Travis trumpfte vor allem der neue Wide Receiver Keon Coleman mit neun Catches für 122 Yards und drei Touchdowns auf.

Dabei ging das Spiel zunächst wie erwartet recht ausgeglichen los. Zur Halbzeit führte die LSU sogar noch mit drei Punkten. In der zweiten Hälfte legten die Seminoles jedoch ein Offensiv-Feuerwerk hin und erzielten 31 Punkte.

Die LSU haderte vor allem mit der Defense, die nach der Pause auf verlorenem Posten war. Quarterback Jayden Daniels machte mit über 400 Total Yards kein schlechtes Spiel, es fehlte jedoch an Effizienz.