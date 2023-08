Pete Carroll, Head Coach der Seattle Seahawks, hat sich kritisch zu den Änderungen in den Conferences im College Football geäußert. Für ihn gehe dabei eine Menge Tradition verloren.

"Ich verstehe, dass Teams auch auf den finanziellen Aspekt schauen müssen, aber ich denke, dass durch die Wechsel eine Menge Tradition verloren geht. College Football hat mich in den letzten Wochen ziemlich enttäuscht mit der Richtung, die eingeschlagen wurde", sagte Carroll.

Durch den Abgang zahlreicher Teams aus der Pac-12 werden spannende Rivalitäten zwischen Colleges vorerst auf Eis gelegt, da die direkten Duelle wegfallen.

Carroll selbst avancierte in den 2000er-Jahren zu einer Legende am College, er gewann mit als Head Coach USC zwei National Championships in dieser Zeit.