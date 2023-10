Einem Bericht von "Yahoo Sports" zufolge soll Michigan gezielt Personen eingesetzt haben, die Spiele zukünftiger Gegner sowie möglicher Playoff-Kontrahenten besuchten, um Informationen über Signale zu sammeln, mit denen Spielzüge in der Offense und Defense angesagt werden.

Der einstige Coach der San Francisco 49ers bestritt jegliche Verwicklung in den Signaldiebstahl: "Ich habe keine Kenntnisse oder Informationen darüber, dass das Football-Programm der University of Michigan illegal Signale gestohlen hat. Ich dulde oder toleriere niemanden, der etwas Illegales tut oder gegen die Regeln der NCAA verstößt."

"Ich möchte Ihnen persönlich versichern, dass die U-M Athletics der NCAA in dieser Angelegenheit ihre volle Unterstützung anbieten wird", äußerte sich der Sportdirektor der Universität, Warde Manuel, in einer Erklärung zu den schweren Anschuldigungen gegen das Team um den langjährigen Head Coach Jim Harbaugh.

Außerdem ist "jeder Versuch, Signale eines gegnerischen Spielers, Trainers oder anderen Mannschaftsmitglieds per Audio oder Video aufzuzeichnen, verboten".

Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, hätten die Wolverines gegen die Vorschrift "NCAA Bylaw 11.6.1" verstoßen, die besagt: "Außerhalb des Campus ist persönliches Scouting von zukünftigen Gegnern (in der gleichen Saison) verboten."

Eine Quelle bestätigte demnach gegenüber "ESPN", dass das "persönliche Scouting im Mittelpunkt der NCAA-Untersuchung" stehe. Michigan suspendierte am Freitag einen Mitarbeiter des Football-Teams: Connor Stalions, ein Analyst, soll über die vergangenen drei Jahre mehr als 30 Spiele an unterschiedlichen Universitäten besucht haben, berichtet "ESPN".

"Wir sind bestürzt über die Nachricht von der NCAA-Untersuchung und teilen den Integritätsanspruch der Big Ten Conference", sagte Teresa Woodruff, Interimspräsidentin der Michigan State University, in einer Erklärung: "Die Anschuldigungen sind besorgniserregend, werden aber im Rahmen der NCAA-Prozesse behandelt."

"Die Big Ten Conference hält die Integrität des Wettbewerbs für außerordentlich wichtig und wird die Ermittlungen weiter verfolgen", heißt es in einem Statement. Eine Quelle erklärte laut dem Bericht von "ESPN", dass die Untersuchung der NCAA auch Vorwürfe ähnlicher Verstöße durch Michigan vor der Saison 2022 umfasst.

Sowohl die Universität von Michigan als auch die Big Ten Conference wurden am vergangenen Mittwoch von der NCAA über die Ermittlungen informiert und die Konferenz teilte mit, dass sie auch die künftigen Gegner der Wolverines benachrichtigt habe.

Das Ausmaß des Falles sei enorm und beispiellos in der Geschichte der NCAA - die Ermittlungen könnten sich laut "ESPN" noch weit über die laufende Saison, eventuell sogar über die kommende Spielzeit, hinaus hinziehen.

TCU wusste vor Playoff-Spiel über Signaldiebstahl Bescheid

Einem Bericht von "Yahoo Sports" zufolge soll Michigans Gegner im Playoff-Halbfinale der vergangenen Saison, die TCU Horned Frogs, bereits im Vorfeld der Partie über den Signaldiebstahl Bescheid gewusst haben.

Der Coaching Staff nutzte dieses Wissen aus und änderte vor dem Halbfinale alle Spielzug-Signale. Doch nicht nur das: TCU benutzte absichtlich auch die alten Zeichen als Attrappe, um die Wolverines auszutricksen.

Michigan ging als klarer Favorit in die Partie, unterlag am Ende den Horned Frogs in einem historischen Upset mit 45:51.