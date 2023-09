Anzeige

Deion Sanders verstärkt seinen Trainerstab. Hall of Famer Warren Sapp wird ihn ab 2024 unterstützen.

Deion Sanders bekommt zur nächsten College-Football-Saison prominente Unterstützung für sein Trainer-Team bei den Colorado Buffaloes.

Hall of Famer Warren Sapp wird ab 2024 als Co-Trainer des 56-Jährigen arbeiten. Das gab Sapp in der "Rich Eisen Show" bekannt.

"Ich bekomme alles, kriege den Papierkram und werde anfangen zu arbeiten", sagte der frühere Defensive Tackle.

Die beiden Männer spielten zu ihrer aktiven Zeit zwar nie dauerhaft in einem Team, liefen aber von 1997 bis 1999 gemeinsam für die Pro-Bowl-Mannschaft der NFC auf.

Sapp wurde 1999 zum Defensive Player of the Year gewählt und sammelte in seiner Karriere sieben Pro-Bowl- und vier All-Pro-Nominierungen.