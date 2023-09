Oregon legte schon früh vor und ging mit einer 35:0-Führung in die Pause. Colorado um Sanders‘ Sohn und Quarterback Shedeur Sanders kam nie wirklich ins Spiel.

Die Oregon Ducks deklassieren die Colorado Buffaloes. Zuvor verlieren die Auburn Tigers bei den Texas A&M Aggies.

Zuvor hatten bereits die Texas A&M Aggies die Auburn Tigers in einem defensiv geprägten Spiel mit 27:10 geschlagen.

Johnson kommt für verletzten Weigman

Insbesondere in der ersten Halbzeit taten sich die Offensiven beider Teams schwer, sodass es mit 6:3 für Texas A&M in die Pause ging, die zumindest für die Aggies die Wende brachte.

Im 2. Viertel Texas A&Ms Starting Quarterback Conner Weigman sich am Bein verletzt, sodass Backup Max Johnson ab dem 3. Viertel für den 20-Jährigen übernehmen musste.