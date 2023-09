Conference-Wechsel, schnelleres Spiel: Die Regeländerungen der NCAA

Anzeige Die neue Saison im College Football steht vor der Tür. Während einige Schulen in Woche 0 bereits aktiv waren, startet am kommenden Wochenende auch das ganze Land in die neue Spielzeit. ran gibt einen Überblick über die wichtigsten Änderungen in der NCAA. Wie auch die Profiliga NFL in jedem Jahr ein Meeting abhält, um etwaige Regeländerungen zu beschließen, kommt auch die NCAA - also der Dachverband des College Footballs - jährlich zusammen und beschließt Änderungen. Während ran weiter die Heimat des College Football im deutschen Free-TV bleibt, ändert sich auf und neben dem Platz in bei den Schulen einiges. ran hat die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.

Kein Anhalten der Zeit mehr bei First Down Eine der vielen Unterschiede im Vergleich zur NFL war, dass die Uhr im College beim Erreichen eines First Downs angehalten wurde. So konnten die noch unerfahreneren Spieler trotzdem eine Art Hurry Up Offense laufen, ohne sich mit Plays völlig zu überfordern. Diese Änderung wurde nun gestrichen. Mit einer Ausnahme: Innerhalb der letzten zwei Minuten jeder Halbzeit, gilt diese Regel weiterhin. Ein Two-Minute-Warning, wie in der NFL, gibt es aber dennoch nicht. Grund dafür ist, dass die teilweise vier Stunden lang gehenden Spiele eingekürzt werden sollen. In Woche 0 jedoch merkte man davon noch wenig, die durchschnittliche Nettospielzeit betrug 3:24 Stunden. In allen Spielen der Saison 2022 betrug die Spielzeit im Mittel 3:27 Stunden.

Nur noch eine Auszeit zwischen zwei Plays Im Gegensatz zur NFL durfte man bisher im College Football zwei Auszeiten am Stück nehmen.

Das wurde häufig gemacht, um einen generischen Kicker - wenn es die Anzahl Timeouts zulässt - zwei Mal hintereinander zu freezen, um ihn so aus dem Konzept zu bringen.

Teams wechseln die Conference In der NFL sind die Divisions und Conferences festgezurrt, solange keine neuen Teams hinzukommen. Im College Football sieht das anders aus. In diesem Sommer wechselten einige Schulen die Conference. Unter anderem die Cincinnati Bearcats, das ehemalige Team von Desmond Ridder (Atlanta Falcons) und Sauce Gardner (New York Jets). Für den Playoff-Teilnehmer der Saison 2022 ging es, genau so wie für Houston und Central Florida, von der All American Conference in die Big-12-Conference.

