Die neue Spielzeit im College-Football liegt noch einige Monate in der Zukunft, der "Trash-Talk" nimmt aber bereits Fahrt auf. Im Rahmen des von Cam Newton moderierten Podcasts "4th & 1" gastierte Quarterback C.J. Stroud von den Houston Texans und verteilte Seitenhiebe gegen Newton und dessen ehemaliges College-Team.

Newton warf die These in den Raum, dass die Auburn Tigers in der kommenden Spielzeit ganz vorne angreifen könnten, Stroud erwiderte: "Um euch mache ich mir keine Sorge, ihr seid schlecht. Außerdem: Alabama hat euch sowieso im Griff."

Stroud spielte damit auf die Rivalität zwischen Alabama Crimson Tide und den Auburn Tigers an.