Aaron Rodgers: Ex-Packers-Kollege Bakhtiari greift nach Verletzung des Jets-Quarterbacks die NFL an

David Bakhtiari, Offensive Tackle und Ex-Teamkollege von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers, kritisiert die NFL nach der Verletzung des Quarterbacks scharf.

Von Jan Horstkötter

Nach der schweren Verletzung von Quarterback Aaron Rodgers in seinem ersten Spiel für die New York Jets werden in der NFL erneut Stimmen laut, die den Einsatz von Kunstrasen kritisieren.

Allen voran: David Bakhtiari, ehemaliger Teamkollege von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers und guter Freund des 39-Jährigen.

Im ersten Viertel ging Rodgers nach einem Tackle von Bills-Verteidiger Leonard Floyd zu Boden und kehrte im Anschluss nicht mehr auf das Feld zurück.

Jets-Coach Robert Saleh äußerte sich nach der Partie niedergeschlagen. "Wir machen uns Sorgen um seine Achillesferse. Das MRT wird wahrscheinlich bestätigen, was wir bereits vermuten. Also beten wir heute Abend, aber es sieht nicht gut aus."

Auf Twitter legte sich Bakhtiari derweil mit der Liga an: "WTF!!!! Diese Verletzung ist Platz-bedingt. Können wir diese Scheiße endlich beenden?"