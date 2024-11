Eine außergewöhnliche Terminierung sorgt dafür, dass am elften NFL-Spieltag gleich zwei Teams Geschichte schreiben.

Eines der größten Spiele am elften NFL-Spieltag ist die Partie zwischen den Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens. Wenn die Steelers am Sonntagabend (ab 19 Uhr im Liveticker) den Rasen im heimischen Acrisure Stadium betreten, dann werden sie Liga-Geschichte schreiben.

Denn zum ersten Mal in der Historie der besten Football-Liga der Welt trifft ein Team erst am elften Spieltag erstmals auf einen Division-Rivalen. In den ersten zehn Wochen standen für die Steelers stets Spiele gegen Teams aus anderen Divisions an. Im Saisonendspurt muss die Franchise nun in den noch verbleibenden acht Partien also sechsmal gegen die Teams aus der AFC North antreten.

Das Bizarre: Die Pittsburgh Steelers schreiben nicht alleine Geschichte. Denn auch die Chicago Bears aus der NFC North trafen in der laufenden Spielzeit noch auf kein Team aus ihrer Division. Mit der Partie gegen die Green Bay Packers (ab 19 Uhr im Liveticker) ändert sich dies.

Zuvor waren es übrigens die Atlanta Falcons, die am längsten auf das erste Divisionduell warten mussten, als sie 2019 an den ersten neun Spieltagen auf keinen Rivalen aus der NFC South trafen.