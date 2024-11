Bryce Young: NFL Munich Game als doppelte Chance für den Alleingelassenen

Als Starter in die Saison gegangen, wurde der 23-Jährige nach nur zwei Spielen für den 14 Jahre älteren Andy Dalton auf die Bank gesetzt. Weil sich Dalton (Spitzname: "Red Rifle") bei einem leichten Autounfall am Daumen verletzte und seitdem Ladehemmung hat, darf Young wieder ran. Oder besser gesagt muss.

Doch wie in Hollywood, platzen auch in der NFL Träume sehr schnell. Das musste Bryce Young von den Carolina Panthers am eigenen Leib erfahren. Der Nummer-Eins-Pick von 2023 konnte die großen Vorschusslorbeeren auch in seiner zweiten Spielzeit nicht ansatzweise erfüllen.

Seiner Stimmung beim Panthers-Training am Campus des FC Bayern konnte dies allerdings nur wenig anhaben. Bei der Pressekonferenz nach dem Training erschien er mit einem großen Lächeln im Gesicht im Vereinslokal "1900": "Cooler Vibe, den ihr hier habt", sagte er begeistert. Über seine sportliche Situation wollte er nicht viel sagen: "Ich gebe weiter mein Bestes und helfe dem Team so, wie ich kann."

Carolina Panthers: Bryce Young als Opfer von fehlendem Vertrauen

Das Erfolgsrezept für junge Quarterbacks in der NFL ist klar: Die Franchise muss ihnen so viel Hilfe wie nur möglich geben. C.J. Stroud bei den Houston Texans, der im Draft 2023 nur eine Position hinter Young gedraftet wurde, zog bereits in seiner ersten Saison in die Playoffs ein.

Mit Jayden Daniels (Washington Commanders) und Caleb Williams (Chicago Bears) zeigen zwei weitere Teams in der aktuellen Saison, wie man die Hoffnungsträger der Franchise nicht vergrault. Beide Top-Talente haben Teams im Rücken, die an sie glauben.

Dabei kommt es nicht nur darauf an, wie stark man den Kader um die Talente baut, sondern auch auf das Vertrauen, das in die Talente gesteckt wird. Eben jenes vermisst Young seit seiner Ankunft in Carolina, wie ein jüngstes Beispiel zeigte.

Trotz des lang ersehnten zweiten Saisonsieges über die New Orleans Saints am vergangenen Wochenende vermied General Manager Dan Morgan ein klares Bekenntnis zu Young über die laufende Saison hinaus.