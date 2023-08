"Im gesamten Draft-Prozess wollte ich, dass sie mich nehmen. Ich bin sehr glücklich und dankbar, hier zu sein. Alles ist so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe", so Hutchinson am Rande eines "Joint Practice" mit den Jaguars.

Im NFL Draft 2022 wurde Pass Rusher Aidan Hutchinson von den Detroit Lions an Nummer zwei gedraftet. Nun hat er verraten, dass er sogar froh war, nicht von den Jacksonville Jaguars an Nummer eins gewählt worden zu sein.

Hutchinson: In der Nähe der Lions-Facility zur Schule gegangen

Wenn man sich die Herkunft von Hutchinson anschaut, verwundern diese Aussagen nicht. Hutchinson ist in Michigan geboren und aufgewachsen. In Allen Park - in der Nähe der Lions-Facility - ist der Pass Rusher beispielsweise zur Schule gegangen. Ebenfalls in Michigan ist er auf das College gegangen und hat für die Wolverines gespielt.

Spätestens, als Mama Hutchinson ein Kinder-Foto in Lions-Merchandise veröffentlicht hatte, musste es fast so kommen, wie es gekommen ist. Für seine zweite Saison hat sich Hutchinson viel vorgenommen: Mit den Lions möchte er die Playoffs erreichen. Persönlich visiert er mindestens zehn Quarterback-Sacks an.