Las Vegas Raiders: Tom Brady stachelt Quarterbacks vor Cowboys-Spiel an

Tom Brady, inzwischen Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders, hat seine Quarterbacks vor dem Preseason-Finale bei den Dallas Cowboys besonders heiß gemacht. Gebracht hat es allerdings nichts - weil ein anderer Spieler kurz vor seiner Entlassung so richtig aufblühte.

Von Chris Lugert

Als NFL-Spieler war Tom Brady nicht nur im Passspiel gefragt, sondern auch als Teamleader und Motivator seiner Kollegen. Letzteres hat sich der 46-Jährige auch nach seinem Rücktritt bewahrt.

Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger übernahm vor einigen Monaten eine Minderheitsbeteiligung an den Las Vegas Raiders - eine Rolle, die er ernst nimmt. Vor dem letzten Preseason-Spiel der Raiders bei den Dallas Cowboys wurde das besonders deutlich.

So gab Brady den Quarterbacks eine klare Botschaft mit auf den Weg, ehe sie das Spielfeld im AT&T Stadium in Arlington, Texas, betraten. "Geht raus und ruiniert ihren Abend", sagte er in Richtung der Spielmacher um Jimmy Garoppolo.

Sein langjähriger Kollege bei den New England Patriots kam dann nicht zum Einsatz, und auch sonst zeigten seine Worte nicht die erhoffte Wirkung. Die Raiders unterlagen deutlich mit 16:31.