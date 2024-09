Ravens-Rookie Nate Wiggins wurde in Woche zwei in einen schweren Unfall verwickelt. Nun enthüllt er Details.

Im NFL Draft 2024 wurde Cornerback Nate Wiggins von den Baltimore Ravens mit dem 30. Pick in der ersten Runde ausgewählt. Nur eine Woche nach seinem NFL-Debüt in Woche eins wurde der Erstrundenpick in einem schweren Unfall verwickelt.

Kurz vor dem ersten Heimspiel der Saison - die Partie gegen die Las Vegas Raiders in Woche zwei - setzte sich der Rookie in sein Fahrzeug. Nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt kam es schließlich zu dem Unfall.

"Ich fuhr, als ein Sattelschlepper mir den Weg abschnitt. Mein Auto überschlug sich. Ich hatte natürlich Angst", enthüllte Wiggins nun im Gespräch mit "The Athletic".

Der Sportler hatte dabei Glück im Unglück. Er erlitt lediglich eine Blussur am Kopf und einige kleinere Verletzungen. Zwar verpasste er die Partie gegen die Raiders, doch schon beim Sieg gegen die Cowboys am vergangenen Wochenende stand er wieder auf dem Feld.