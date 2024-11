Die Chance zum Sieg oder zumindest zur Führung bot sich den Bengals in der Folge gleich zweimal, doch Kicker Evan McPherson setzte beide Field-Goal-Versuche daneben. Rund 20 Sekunden vor dem Ende sorgte dann ein 29-Yard-Touchdown-Lauf von Chargers-Running-Back J.K. Dobbins für den finalen K.o.

Die Unterhaltung, die der Quarterback der Cincinnati Bengals mit einer US-Journalistin nach der 27:34-Pleite gegen die Los Angeles Chargers führte, stand sinnbildlich für die gesamte Saison der Franchise. Und sie war ein Spiegelbild dessen, was sich im Sunday Night Game des elften NFL -Spieltags ereignet hatte.

Die Cincinnati Bengals kassieren in der laufenden Saison eine knappe Pleite nach der anderen. Ein großes Problem, dessen Lösung noch auf sich warten lässt.

Das Wichtigste in Kürze

Zum wiederholten Male in dieser Saison gelang es dem Team von Head Coach Zac Taylor nicht, ein Spiel zuzumachen, in den letzten Momenten den Sieg zu sichern. Stattdessen stand wieder einmal Enttäuschung, zum siebten Mal in der laufenden Spielzeit. Mit einer Bilanz von vier Siegen und sieben Niederlagen sind die Playoffs aktuell weit weg.