NFL: Kicker-Desaster! Comeback der Bengals gegen die Chargers bleibt unbelohnt

Ein beeindruckendes Comeback der Cincinnati Bengals bleibt im Sunday Night Game des elften NFL-Spieltags gegen die L.A. Chargers unbelohnt.

Das beeindruckende Comeback der Cincinnati Bengals im Sunday Night Game des elften NFL-Spieltags gegen die Los Angeles Chargers ist unbelohnt geblieben.

Anfang des dritten Viertels lagen die Bengals bei ihrem Gastspiel in L.A. bereits mit 6:27 in Rückstand, ehe Quarterback Joe Burrow drei Touchdown-Pässe in Folge gelangen. Nach Würfen auf Tee Higgins und zweimal Ja'Marr Chase und den dazugehörigen Extrapunkten stand es bei noch zwölf verbleibenden Minuten im letzten Abschnitt 27:27-Unentschieden.

Cincinnati hatte danach sogar noch zweimal die Chance, Punkte zu erzielen. Kicker Evan McPherson verschoss im letzten Viertel aber gleich zwei Field Goals aus 48 und 51 Yards.

Zu einer Overtime kam es schlussendlich auch nicht mehr, gelang Chargers-Running-Back J.K. Dobbins doch weniger als eine halbe Minute vor Spielende ein Lauf über 29 Yards in die Endzone. Nach dem verwandelten Extrapunkt und mit nur noch 18 Sekunden auf der Uhr konnten die Gäste in der Folge nichts mehr an ihrer 27:34-Niederlage ändern.