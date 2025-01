NFL - Cincinnati Bengals: Receiver Ja'Marr Chase vor Gewinn der "Triple Crown"

Für die Cincinnati Bengals geht es in Woche 18 noch um die Playoffs. Für Ja'Marr Chase geht es auch um persönliche Statistiken - die ihn in die Geschichtsbücher bringen könnten.

Die schwache Saison der Cincinnati Bengals könnte in Woche 18 der NFL noch ein Happy End bekommen. Ein Sieg gegen die Pittsburgh Steelers und die entsprechenden Ergebnisse der Konkurrenz, dann rutschen die Bengals doch noch rein in die Playoffs.

Im Gegensatz zu weiten Teilen des Teams hatte Wide Receiver Ja'Marr Chase jedoch keine schwache Spielzeit. Im Gegenteil, der Passempfänger ist auf dem Weg zu einer historischen Saison. Chase steht bei 117 Catches, 1.612 Yards und 16 Touchdowns.

Damit führt er diese Kategorien jeweils an, er ist also auf dem besten Weg, die "Triple Crown" zu gewinnen.

In den drei wichtigsten Receiver-Statistiken waren bisher erst vier Spieler in der NFL-Historie in einer Saison vorne: Jerry Rice 1990, Sterling Sharpe 1992, Steve Smith 2005 und Cooper Kupp 2021.