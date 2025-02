NFL - Dallas Cowboys: Micah Parsons mit Ansage an Jerry Jones

Die Dallas Cowboys waren zuletzt immer sehr zurückhaltend in der Free Agency. Das muss sich dingend ändern, findet Micah Parsons.

Auch wenn Dak Prescott sehr optimistisch ist, zu was die Dallas Cowboys grundsätzlich in der Lage sind, dürfte klar sein, dass man in der Free Agency etwas tun muss.

Dagegen spricht allerdings die traditionelle Zurückhaltung, was die Verpflichtung großer Namen angeht. Besitzer Jerry Jones hatte rund um den Super Bowl in New Orleans angekündigt, dass sich an dem Ansatz, in der Offseason eher defensiv vorzugehen, nicht viel ändern wird.

Stattdessen könnte Linebacker Micah Parsons einen neuen Vertrag bekommen, der 25-Jährige geht in das letzte Jahr seines Rookie-Kontrakts.

Doch ausgerechnet Parsons sagt jetzt ganz klar: es müssen Verstärkungen her. Und das dringend.