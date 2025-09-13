Personelle Entscheidung bei den Dallas Cowboys. Die Franchise stattet Guard Tyler Smith mit einem Mega-Vertrag aus.

Mit Micah Parsons konnten sich die Dallas Cowboys nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, mit einem anderen Spieler dagegen sehr wohl. Wie seine Berateragentur bekanntgab, stattet America's Team Tyler Smith mit einem neuen Mega-Vertrag aus.

Demnach bekommt der Guard einen Kontrakt über vier Jahre und 96 Millionen US-Dollar, 80 Millionen davon garantiert. Damit wird Smith zum bestbezahlten Offensive Lineman der NFL.

Bislang war Trey Smith, seines Zeichens Guard bei den Kansas City Chiefs, mit einem Vierjahresvertrag über 94 Millionen, den er Mitte Juli unterzeichnet hatte, der Bestbezahlte.