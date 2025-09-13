mit Parsons gelang keine Einigung
NFL: Dallas Cowboys statten Guard Tyler Smith mit Mega-Vertrag aus
- Veröffentlicht: 13.09.2025
- 23:39 Uhr
- ran.de
Personelle Entscheidung bei den Dallas Cowboys. Die Franchise stattet Guard Tyler Smith mit einem Mega-Vertrag aus.
Mit Micah Parsons konnten sich die Dallas Cowboys nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, mit einem anderen Spieler dagegen sehr wohl. Wie seine Berateragentur bekanntgab, stattet America's Team Tyler Smith mit einem neuen Mega-Vertrag aus.
Demnach bekommt der Guard einen Kontrakt über vier Jahre und 96 Millionen US-Dollar, 80 Millionen davon garantiert. Damit wird Smith zum bestbezahlten Offensive Lineman der NFL.
- Schwerer Betrug: Wettanbieter will wohl Jaguars entschädigen
- Nach Medienverbot: Giants erlauben Interview mit Backup-QBs
Bislang war Trey Smith, seines Zeichens Guard bei den Kansas City Chiefs, mit einem Vierjahresvertrag über 94 Millionen, den er Mitte Juli unterzeichnet hatte, der Bestbezahlte.
Cowboys-Coach schwärmt von Smith
Tyler Smith stand ursprünglich bis 2026 bei den Cowboys unter Vertrag, nachdem die Franchise die Option für das fünfte Jahr seines Vertrags gezogen hatten. Sein neuer Kontrakt läuft nun bis 2030.
Smith wurde 2022 in der ersten Runde gedraftet und stand in allen 47 Spielen, die er für das Team bislang bestritt, als Starter auf dem Feld. Noch am Freitag hatte ihn Head Coach Brian Schottenheimer als "den besten Guard im Football" bezeichnet.
Nach Tight End Jake Ferguson und Cornerback DaRon Bland ist er der dritte Spieler, den das Team seit Beginn des Trainingslagers unter Vertrag genommen hat.