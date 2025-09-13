NFL
NFL: Ex-Mitarbeiter betrog Jaguars um 22 Millionen - Wettanbieter will wohl Entschädigung zahlen
- Veröffentlicht: 13.09.2025
- 21:44 Uhr
Ein ehemaliger Mitarbeiter betrog die Jacksonville Jaguars um 22 Millionen Dollar. Nun kommt offenbar eine Teil-Entschädigung - von einem Wettanbieter.
Ein Ex-Mitarbeiter betrog die Jacksonville Jaguars um 22 Millionen US-Dollar, nun kann die NFL-Franchise offenbar zumindest auf eine Teil-Entschädigung hoffen. Laut "ESPN" erhalten die Jaguars einen Teil ihres Geldes zurück, welches ein Ex-Mitarbeiter, der in der Finanzabteilung des Teams arbeitete, für Glücksspielzwecke gestohlen hatte.
Demnach wird der Wettanbieter FanDuel dem Team etwa fünf Millionen US-Dollar zahlen.
Ex-Mitarbeiter Amit Patel hatte 20 der 22 gestohlenen Millionen an FanDuel überwiesen, eine weitere Million ging an den Anbieter DraftKings. Mit dem Geld nahm er unter anderem an Sportwetten teil und übte Fantasy-Spiele aus.
Laut dem Anwalt des Täters verlor dieser "ungefähr 99 Prozent" des gestohlenen Geldes durch Glücksspiel.
Von einem anderen Fantasy-Spieler wurde Patel einem "ESPN"-Bericht aus dem Dezember 2023 zufolge als "der größte Verlierer aller Zeiten bei FanDuel" und generell als "legendär schlecht" bei Sportwetten beschrieben.
FanDuel will guter NFL-Partner sein
FanDuel wurde bereits von der NFL "ermutigt", eine Einigung mit den Jaguars zu erzielen. An Gesprächen teilgenommen hat die Liga dem Bericht zufolge aber "nicht aktiv".
"FanDuel war motiviert, die Jaguars zu entschädigen, um ein guter Partner der Liga zu sein", heißt es weiter.
Im März 2024 wurde Patel zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt und dazu verpflichtet, 21,2 Millionen Dollar Schadenersatz an die Jaguars zu zahlen. Zudem muss er an einer Selbsthilfegruppe für Glücksspiel-Süchtige teilnehmen.