Ein ehemaliger Mitarbeiter betrog die Jacksonville Jaguars um 22 Millionen Dollar. Nun kommt offenbar eine Teil-Entschädigung - von einem Wettanbieter. Ein Ex-Mitarbeiter betrog die Jacksonville Jaguars um 22 Millionen US-Dollar, nun kann die NFL-Franchise offenbar zumindest auf eine Teil-Entschädigung hoffen. Laut "ESPN" erhalten die Jaguars einen Teil ihres Geldes zurück, welches ein Ex-Mitarbeiter, der in der Finanzabteilung des Teams arbeitete, für Glücksspielzwecke gestohlen hatte. Demnach wird der Wettanbieter FanDuel dem Team etwa fünf Millionen US-Dollar zahlen.

Ex-Mitarbeiter Amit Patel hatte 20 der 22 gestohlenen Millionen an FanDuel überwiesen, eine weitere Million ging an den Anbieter DraftKings. Mit dem Geld nahm er unter anderem an Sportwetten teil und übte Fantasy-Spiele aus. Laut dem Anwalt des Täters verlor dieser "ungefähr 99 Prozent" des gestohlenen Geldes durch Glücksspiel. Von einem anderen Fantasy-Spieler wurde Patel einem "ESPN"-Bericht aus dem Dezember 2023 zufolge als "der größte Verlierer aller Zeiten bei FanDuel" und generell als "legendär schlecht" bei Sportwetten beschrieben.

