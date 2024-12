Die NFL-Saison 2024 geht in die heiße Phase. Wie lief es für die Deutschen am 17. Spieltag? ran klärt auf. Der 17. Spieltag der NFL-Saison 2024 ist in den Büchern - und auch einige Deutsche waren wieder dabei. Ein Spieler konnte dabei einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis stellen und glänzte sogar bei einem Trickspielzug. Ein Rookie fuhr einen späten und wichtigen Sieg ein - denn er steht in den Playoffs. ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 17.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Die Detroit Lions und Amon-Ra St. Brown haben in Week 17 ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Bei den San Francisco 49ers gab es ein 40:34-Spektakel. Die Lions haben eine perfekte Auswärtssaison standesgemäß gekrönt: Es war der erste Erfolg in San Francisco seit fast 50 Jahren. Die Lions scheinen bereit für den Showdown um Platz eins in der NFC North und den Top Seed gegen die Minnesota Vikings. St. Brown kam bei den 49ers auf acht gefangene Pässe für 60 Yards, darunter war auch ein Touchdown. Der 25-Jährige steht jetzt bei 1.186 Yards und zwölf Touchdowns. Auch an einem zweiten Touchdown war St. Brown, der nun bei zwölf Touchdowns in dieser Saison steht, direkt beteiligt: In der ersten Halbzeit leitete er bei einem Trickspielzug einen Ball von Goff direkt an Jameson Williams weiter, der mit dem Ball über 41 Yards in die Endzone lief.

Brandon Coleman (Washington Commanders) Brandon Coleman gehört bei den Washington Commanders zu den absoluten Stützen. Die Franchise ist vom 24-Jährigen begeistert, der diesjährige Drittrunden-Pick hat auf Anhieb eine bedeutende Rolle inne. Beim 30:24-Erfolg nach Overtime gegen die Atlanta Falcons stand der Tackle erneut als Starter auf dem Platz und kam bei allen 83 O-Line-Snaps zum Einsatz. Coleman und Co. ließen allerdings in dieser Woche fünf Sacks gegen Quarterback Jayden Daniels zu, der 227 Passing Yards, drei Touchdown-Pässe und eine Interception verzeichnete. Am Ende stand der umjubelte Einzug in die Playoffs. In seiner Rookie-Saison genießt Coleman bereits viel Vertrauen seiner Coaches. Seit Week 9 ist er nicht mehr aus der O-Line wegzudenken und verzeichnete seitdem in jeder Partie über 60 O-Line-Snaps. Einzig in Woche 8 kam der Tackle in dieser Saison nicht zum Einsatz, er hatte sich zuvor beim Sieg gegen die Carolina Panthers eine Gehirnerschütterung zugezogen.

NFL - Injury Update: San Francisco 49ers bangen um Brock Purdy 1 / 16 © Icon Sportswire Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Quarterback Brock Purdy hat sich im Monday Night Game gegen die Detroit Lions (34:40) nach einem Sack von Brian Branch kurz vor dem Ende des Spiels verletzt. Betroffen ist laut Head Coach Kyle Shanahan der rechte Ellenbogen. "Wir glauben, dass es etwas mit den Nerven zu tun hat", sagte Shanahan. Purdy wird sich am Dienstag einer MRT-Untersuchung unterziehen, um die Schwere der Verletzung festzustellen. © ZUMA Press Wire Kenny Pickett (Philadelphia Eagles)

Hiobsbotschaft für die Eagles! Nachdem bereits Starting Quarterback Jalen Hurts für das Spiel gegen die Dallas Cowboys ausgefallen war, verletzte sich im Spiel selbst auch noch Vertreter Kenny Pickett. Nach einem harten Hit verließ der 26-Jährige das Feld und ging später in die Kabine, seine Rückkehr wurde offiziell als "fraglich" eingestuft. Für ihn übernahm Tanner McKee. © Newscom World Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)

Die Miami Dolphins müssen im Playoff-Rennen heute ohne Quarterback Tua Tagovailoa auskommen. Laut NFL-Insider Ian Rappoprt wird Backup-Tyler Huntley im Spiel Spiel gegen die Cleveland Browns starten. Grund dafür ist eine Verletzung an der Hüfte. Schon zuvor galt ein Einsatz Tuas laut Injury Report der Dolphins als "unwahrscheinlich" © Icon Sportswire Chuba Hubbard (Carolina Panthers)

Die Panthers haben Chuba Hubbard auf die IR-Liste gesetzt. Das berichten diverse US-Medien, darunter "ESPN" und "NFL Network". Die Wadenverletzung des 25-Jährigen sei zwar keine schwerwiegende, allerdings wolle das Team kein Risiko eingehen und verzichtet demnach in den abschließenden zwei Saisonspielen auf den Running Back. © Getty Images Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

In der vergangenen Woche zog sich Eagles-Quarterback Jalen Hurts im Spiel gegen die Commanders eine Gehirnerschütterung zu. In den zurückliegenden Tagen konnte Hurts nicht trainieren, am Freitag dann die Bestätigung: Der 26-Jährige fällt für das Spiel gegen die Dallas Cowboys aus. Kenny Pickett vertrat ihn bis zu seiner eigenen Verletzung. © Icon Sportswire Anthony Richardson (Indianapolis Colts)

Auch den Colts droht der Ausfall ihres Spielmachers, Quarterback Anthony Richardson konnte aufgrund einer Rücken- und einer Fußverletzung die komplette Woche nicht trainieren und ist fraglich für das Spiel gegen die New York Giants. Allerdings besteht noch Hoffnung, dass Richardson spielen kann. © Imagn Images Tony Pollard (Tennessee Titans)

Die Titans bangen vor dem Spiel gegen die Jacksonville Jaguars um Running Back Tony Pollard. Eine Knöchelverletzung verhinderte von Mittwoch bis Freitag die Trainingsteilnahme des 27-Jährigen, er wurde offiziell als "fraglich" eingestuft. © 2024 Getty Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Die bereits aus dem Playoff-Rennen ausgeschiedenen Cowboys werden in den restlichen zwei Partien auf Superstar-Receiver CeeDee Lamb verzichten, wie offiziell bekanntgegeben wurde. Der 25-Jährige hatte seit Wochen mit Schulterproblemen zu kämpfen. Eine OP sei nach aktuellem Stand aber nicht notwendig. © Imagn Images Christian Watson (Green Bay Packers)

Die Knieverletzung von Christian Watson, die er sich im Spiel gegen die Saints zugezogen hatte, ist nicht so gravierend wie zunächst befürchtet. "Es handelt sich nur um eine Prellung", sagte Packers-Coach Matt LaFleur und deutete an, dass der Receiver am Sonntag im Topspiel gegen die Minnesota Vikings möglicherweise wieder auflaufen kann. Aktuell gilt er aber noch als fraglich. © Imagn Images Aaron Rodgers (New York Jets)

Aaron Rodgers könnte das Duell mit den Buffalo Bills in Woche 17 verpassen. Laut Head Coach Jeff Ulbrich zog er sich beim 9:19 gegen die Rams eine Knieverletzung zu. In den Trainingseinheiten konnte der Jets-Quarterback zuletzt aber voll mitwirken, aktuell sieht also alles nach einem Einsatz aus. © UPI Photo Braxton Jones (Chicago Bears)

Die Verletzung von Left Tackle Braxton Jones ist offenbar nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, hat sich Jones zwar einen Bruch des Sprunggelenks zugezogen. Allerdings brach er sich wohl nicht das Schienbein, sondern "nur" das Wadenbein. Damit sollte er etwa vier Monate ausfallen und zu Beginn des Trainingscamps der kommenden Saison wieder fit sein. © Icon Sportswire Tank Dell (Houston Texans)

Texans-Receiver Tank Dell zog sich gegen die Chiefs eine schwerere Verletzung zu und wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert. Die Diagnose ist dabei noch schlimmer als zunächst berichtet. So hat er sich das vordere Kreuzband, das Innenband und das Außenband gerissen. Zudem wurde der Meniskus beschädigt. Mehrere Operationen sind notwendig. © NurPhoto David Montgomery (Detroit Lions)

Die Playoffs hat Detroit in der Tasche - und kann dort vielleicht sogar auf David Montgomery zurückgreifen. Das berichtet "ESPN". Demnach ist eine Knie-OP, die seine Saison vorzeitig beenden würde, nicht notwendig und das Team hat Hoffnung, dass er in der Postseason zurückkehren könnte. Daher wird er auch vorerst nicht auf die IR-Liste gesetzt. Der Running Back leidet an einem Innenbrandriss. © ZUMA Press Wire Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)

Das Saison-Aus für Maxx Crosby ist offiziell, die Raiders haben ihren Star-Linebacker auf die Injured-Reserve-List gesetzt. Der Defensive End muss sich aufgrund einer Verletzung am Knöchel einer Operation unterziehen. Neben Crosby ist auch Running Back Sincere McCormick auf der IR-Liste gelandet. © Icon Sportswire Younghoe Koo (Atlanta Falcons)

Die Falcons haben Younghoe Koo auf die IR-Liste gesetzt. Der Kicker hatte Head Coach Raheem Morris gesagt, dass er sich "ein klein wenig verletzt" habe. Was genau der Grund für den Ausfall ist, bleibt allerdings unklar. Von der Franchise gab eine keine öffentliche Diagnose. © Getty Images Nick Chubb (Cleveland Browns)

Die Browns-Pleite gegen die Chiefs war vor allem für Nick Chubb eine schmerzhafte Angelegenheit. Der Running Back verletzte sich im dritten Viertel ohne Kontakt mit einem Gegenspieler. Bei einem Play Fake machte der Sportler einen falschen Schritt und zog sich nach Angaben von Head Coach Kevin Stefanski einen Fußbruch zu.