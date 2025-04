Dass der Rummel um den jungen Playmaker zeitnah abreißt und die Browns ihn in Ruhe an die NFL heranführen können - es sieht nicht auch nur im Ansatz danach aus.

Der Medien-Zirkus um Sanders machte dann sogar noch Halt beim aktuellen Präsidenten der USA. Via "Truth Social" meldete sich Donald Trump zu Wort und fragte in Anbetracht des freien Falls von Sanders im Draft: "Was ist mit den NFL-Besitzern los, sind sie dumm?"

Negative Meldungen klebten in den letzten Wochen auch an Sanders. Berichte über "Charakter-Fragezeichen" überschlugen sich. Nicht zuletzt, weil der Youngster und sein Vater regelmäßig mit Statements die mediale Aufmerksamkeit auf sich zogen. Vor dem Draft verkündete Sanders senior noch, dass sein Sohn als einer der ersten Spieler gewählt werden wird.

Unklare QB-Situation bei Browns: Rummel um Shedeur Sanders birgt Explosionsgefahr

Schlagzeilen um Sanders dürften also an der Tagesordnung stehen und einen Quarterback-Room weiter befeuern, der - rein sportlich - ohnehin fast aus allen Nähten platzt.

"Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Trainings-Einheiten, eine begrenzte Anzahl an Spielzügen, die trainiert werden und eine begrenzte Anzahl an Preseason-Spielen. Wie wollen die Browns überhaupt in der Lage sein, all ihre Quarterbacks zu bewerten?", fragte sich NFL-Experte Brian Baldinger in der Live-Übertragung des Draft.