NFL: Ex-Star Pacman Jones gibt pikantes Drogentest-Geständnis: "Nie meinen eigenen Urin benutzt"

Pikantes Geständnis von NFL-Legende Adam "Pacman" Jones. Der frühere Cornerback trickste jahrelang den NFL-Drogentest aus.

Das hört man so auch nicht alle Tage. NFL-Legende Adam "Pacman" Jones hat sieben Jahre nach seinem Karriereende nun verraten, dass er über seine gesamte NFL-Laufzeit hinweg den Drogen-Test ausgetrickst hat.

In der US-Sendung "We Got Time Today" mit Deion Sanders verriet er sein pikantes Geheimnis.

"Ich habe das Programm ausgetrickst", erzählte Jones rückblickend. "Ich war wirklich gut. Die Leute wissen nicht, wie schlau ich bin, aber ich kann es jetzt sagen. Ich spiele nicht mehr. Aber ich habe nie meine eigene Pisse für einen Urin-Test benutzt. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal."

Im weiteren Gespräch der beiden NFL-Legenden machte Sanders klar, dass das heute nicht mehr möglich wäre. Doch Jones widersprach.