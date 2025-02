Die NFL -Saison 2024 ist beendet, der Fokus richtet sich bereits auf die neue Spielzeit. Am 10. März beginnt die Free Agency , dann dürfen Teams offiziell mit Spielern verhandeln, die zu Beginn des neuen Ligajahres am 12. März zu Unrestricted Free Agents werden.

NFL: Was ist der Franchise Tag?

Der Franchise Tag erlaubt es jedem NFL-Team, jeweils einen Spieler, der zum Start des neuen Ligajahres - in diesem Jahr am 12. März - ein Unrestricted Free Agent werden würde, an den Klub zu binden. Damit ist es dem Spieler nicht möglich, sein aktuelles Team nach Vertragsende einfach so zu verlassen.

Ist ein Spieler mit dem Franchise Tag belegt, bleibt den Parteien bis zum 15. Juli Zeit, um einen langfristigen Vertrag zu verhandeln. Gelingt das nicht, muss der Spieler entweder unter dem Einjahresvertrag des Franchise Tags spielen oder er setzt die Saison aus.

In der NFL gibt es drei verschiedene Arten von Franchise Tags: den Non-Exclusive Tag, den Exclusive Tag und den Transition Tag.