In Week 5 waren erstmals in dieser NFL-Saison nicht alle Teams im Einsatz. Aaron Rodgers aber war gefordert und will den Trip nach London sicher schnell vergessen. Deutlich besser lief es für zwei andere Quarterbacks - und die Fans. ran präsentiert die Gewinner und Verlierer des Spieltags.

509 Passing Yards für vier Touchdowns bei einer Interception sind schon eine Hausnummer. Damit krallte er sich den Franchise-Rekord für die meisten erworfenen Yards in einer Partie und schaffte es in den Kreis der 500-Passing-Yards-Quarterbacks - als 22. Spieler.

Los geht es ganz am Anfang. Das Thursday Night Game zwischen den Atlanta Falcons und den Tampa Bay Buccaneers darf sich Kirk Cousins einrahmen. Nachdem der Quarterback im neuen Team zuvor noch nicht so ganz auf Touren gekommen war, lieferte er beim 36:30 nach Overtime ab wie noch nie.

Es war die drittlängste Distanz, die in dieser Saison erfolgreich überwunden wurde. Und für Fairbairn persönlich das zweitlängste Field Goal seiner Karriere - nach einem aus 61 Yards in der Saison 2021.

Das wäre an sich noch keine Erwähnung hier wert. Doch der letzte Kick hatte es in sich. Mit ablaufender Uhr trat der Hawaiianer aus 59 Yards an und schoss sein Team zum Sieg.

Gewinner: Caleb Williams (Chicago Bears)

So lange ist Caleb Williams noch nicht in der NFL aktiv. Spätestens mit dem 36:10 über die Carolina Panthers ist der Quarterback der Chicago Bears aber endgültig in der Liga angekommen.

Mit 304 Passing Yards für zwei Touchdowns lieferte der First Overall Pick durch die Luft eine blitzsaubere Leistung ab. Dazu legte er zu Fuß weitere 34 Yards zurück.

Bemerkenswert: Bei den beiden Scores fand er jeweils DJ Moore für 34 und 30 Yards. Der mit so vielen Vorschusslorbeeren in die Liga gekommene Rookie scheint also in Fahrt zu kommen.

Head Coach Matt Eberflus zeigte sich wenig überrascht: "Das hat sich zuerst im Training gezeigt. In den vergangenen Wochen hat sich eine Verbindung (zwischen Williams und Moore) aufgebaut und wir haben darauf gehofft, dass sich das auch im Spiel zeigen würde." Positiv hob er besonders hervor, dass Williams den Ball konstanter bei seinen Receivern unterbrachte.