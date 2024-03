NFL - Green Bay Packers: Jordan Love gibt Super-Bowl-Sieg als Ziel aus - "perfekter Zeitpunkt"

Anzeige

Nach einer erfolgreichen Saison sind die Green Bay Packers heiß auf 2024. Quarterback Jordan Love gibt dabei ein hohes Ziel aus.

Die vergangene Saison galt bei den Green Bay Packers eigentlich als Übergangsjahr. Nach dem Abgang von Aaron Rodgers sollten sich Neu-Quarterback Jordan Love und die jungen Receiver erst einmal finden.

Das allerdings gelang nach anfänglichen Schwierigkeiten erstaunlich schnell und gut und so schafften es die Cheeseheads als jüngstes Team der Historie in die Playoffs. Nach einer Demonstration beim 48:32 gegen die Dallas Cowboys scheiterte die Franchise in der Folge nur knapp mit 21:24 an den San Francisco 49ers.

Dementsprechend groß ist aktuell die Vorfreude auf die nächste Saison – und dementsprechend groß ist auch das Selbstvertrauen.

"Es ist ein großartiges Gefühl", schwärmte Spielmacher Love diesbezüglich im "The Pivot Podcast": "Wir sind alle sehr hungrig auf das kommende Jahr. Das Vertrauen ist von oben bis unten da. Die Organisation glaubt, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, um die Chance zu haben, in diesem Jahr den Super Bowl zu gewinnen."