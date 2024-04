NFL - Kansas City Chiefs: Rashee Rice stellt sich der Polizei - Knox suspendiert

Vor wenigen Tagen hatte Rice bereits seine Teilnahme an dem illegalen Straßenrennen gestanden, welches zu einem schweren Verkehrsunfall geführt hatte.

Zudem teilten die Beamten mit, Rice und Theodore Knox - der andere Unfallfahrer - seien nicht in Gewahrsam. Gegen Knox werde aber ebenfalls Haftbefehl erlassen.

So werde gegen den Sportler ein Haftbefehl wegen schwerer Körperverletzung erlassen. Dazu ein Haftbefehl wegen eines Zusammenstoßes mit schwerer Körperverletzung und sechs weitere Haftbefehle wegen Zusammenstoßes mit Körperverletzung.

Chiefs-Receiver Rashee Rice steht nach seiner Beteiligung an einem illegalen Straßenrennen vor schweren Konsequenzen. Wie die Polizei von Dallas mitteilte, drohen ihm insgesamt acht Anklagen.

Chiefs-Receiver Rashee Rice hat seine Beteiligung an einem schweren Verkehrsunfall nach einem Straßenrennen gestanden. Nun drohen harte Konsequenzen.

Des Weiteren wurde bekannt, dass College-Spieler Knox definitiv als weiterer Unfallfahrer identifiziert und in Folge dessen von seinem Team suspendiert wurde.

Dem Ex-Spieler der SMU Mustangs drohen den Berichten zufolge dieselben Konsequenzen wie Rice.

Nach Polizeiangaben fuhren die beiden jungen Männer am 31. März mit überhöhter Geschwindigkeit auf der linken Spur, als sie die Kontrolle verloren und der Lamborghini von Rice auf den Seitenstreifen geriet und gegen einen Wand prallte. Dies löste eine Kettenreaktion aus, in der neben Rice und Knox in einer Corvette noch vier weitere Autos involviert waren.