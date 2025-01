NFL: Karriereende von Aaron Rodgers? Brett Favre hat Ratschläge parat

Favre selbst hatte in seiner Karriere mehr als einmal seinen Rücktritt verkündet – und diesen mehrfach wieder zurückgenommen. Nach seinem finalen Rücktritt nach der Saison 2010 wusste er eigenen Angaben zufolge auch selbst, dass er genug hatte.

"Weil du nicht zurück kannst. Wenn du einmal weg bist, war es das. Du ziehst weiter. Wenn es eine kleine Ahnung in ihm gibt, dass er spielen und beweisen will, dass er es immer noch auf einem hohen Niveau tun kann, würde ich sagen, tu es."

Wie geht es in Zukunft für Aaron Rodgers weiter? Eine Frage, welche nicht nur die Fans der New York Jets und den Quarterback selbst beschäftigt. Brett Favre, der Vorgänger von A-Rod bei den Green Bay Packers, der sich mit mit derartigen Überlegungen bestens auskennt, hat für den 41-Jährigen nun einige Ratschläge parat.

Das Wichtigste in Kürze

Bei Rodgers muss dies aber noch nicht der Fall sein. Die Zuversicht ob der Zukunft des viermaligen NFL MVP nimmt Favre übrigens aus der Performance in Woche 18. Im letzten Regular-Season-Spiel der Jets gegen die Miami Dolphins hatte Rodgers unter anderem mit vier Touchdown-Pässen überzeugt.

New York Jets Jets ohne Head Coach und General Manager

"Das ist der Aaron Rodgers, den wir kennen. Er macht alle Würfe. Die Jungs reagieren auf ihn. Wo war das das ganze Jahr über? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er hat noch ein bisschen Saft im Tank."

Stellt sich nur die Frage, was der Signal Caller selbst möchte. Die Saison 2023 war für ihn ob seiner schweren Verletzung bereits in Woche eins beendet, in der aktuell laufenden Spielzeit verpassten die Jets frühzeitig die Playoffs.