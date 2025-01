Die Cleveland Browns wollen umziehen und ein kostspieliges Stadion bauen. Nun haben sie eine Klage der Stadt am Hals.

Zoff zwischen der Stadt Cleveland und dem dort ansässigen NFL-Team, den Cleveland Browns. Die US-Metropole hat in Cuyahoga County, Ohio eine Klage eingereicht, um die Browns daran zu hindern, ihr bisheriges Stadion an der Seepromenade in Cleveland zu verlassen und ein neues Stadion im Vorort Brook Park zu bauen.

Die Klage bezieht sich dabei auf das sogenannte "Modell Law". Dieses Gesetz besagt, dass Eigentümer von Sportteams, die steuerlich geförderte Einrichtungen für Heimspiele nutzen und vom Staat finanziert werden, diese Einrichtung nicht verlassen dürfen – es sei denn, sie erhalten die Erlaubnis, woanders zu spielen, oder kündigen es sechs Monate vorher an.

Im Oktober hatten die Brown bekanntgegeben, dass sie die Stadt darüber informiert haben, ein 2,4 Milliarden Dollar teures, hochmodernes Stadion und einen Unterhaltungskomplex in Brook Park bauen zu wollen.

Diese Arena würde sich dabei im selben Bezirk wie das aktuelle FirstEnergy Stadium befinden, wäre aber 15 Meilen südlich von Cleveland angesiedelt. Der aktuell gültige Stadionvertrag zwischen beiden Parteien läuft zum Ende der NFL-Saison 2028 aus.