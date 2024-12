2010: Uncapped Season

2006 wurde der Salary Cap bis 2012 verlängert. In der letzten Saison seiner Laufzeit sah der ausgehandelte Vertrag ein Jahr ohne Salary Cap vor. 2008 wurde die Verlängerung von den Teambesitzern gekündigt - eine Option, die auch der Spielergewerkschaft offenstand. Dadurch verkürzte sich die Laufzeit des Kontrakts um zwei Jahre. Weil sich Besitzer und Spieler nicht rechtzeitig auf einen neuen Tarifvertrag einigen konnten, gab es in der Saison 2010 keinen offiziellen Salary Cap. Allerdings verhielten sich die meisten Teams so, als würde die Gehaltsobergrenze weiterhin bestehen.