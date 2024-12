NFL: Minnesota Vikings gewinnen siebtes Spiel in Folge - Atlanta Falcons beenden Pleitenserie

Die Vikings feiern zum Abschluss des 15. NFL-Spieltages einen wichtigen Division-Erfolg. Die Atlanta Falcons beenden derweil ihre Pleitenserie.

Von Franziska Wendler

Die Minnesota Vikings haben zum Abschluss des 15. NFL-Spieltags den siebten Sieg in Folge gefeiert.

Gegen die Chicago Bears gewann das bereits für die Playoffs qualifizierte Team mit 30:12 und steht nun mit der gleichen Bilanz von zwölf Siegen bei nur zwei Niederlagen gemeinsam mit den Detroit Lions an der Spitze der NFC North.

Im Rennen um den so heiß begehrten Nummer-1-Seed in der Conference, der zu einer Bye Week in der ersten Playoff-Woche führen würde, sind die Vikings damit mit den Lions und den Philadelphia Eagles gleichgezogen (alle 12-2). Detroit behielt den Spitzenplatz aber noch wegen der Tiebreak-Regelung.

Die Vikings ließen bei ihrem Heimspiel keine Zweifel an ihrem Erfolg im Divisionduell mit den Bears aufkommen, so führten sie nach einem Touchdown von Justin Jefferson und zwei Field Goals bereits zur Pause souverän mit 13:0.

Die Gäste aus Chicago konnten in den Abschnitten drei und vier zwar immerhin zwei Field Goals und einen Touchdown durch Keenan Allen auf das Scoreboard bringen, Minnesota fand sich durch zwei Läufe von Aaron Jones und Cam Akers über je ein Yard aber auch noch zweimal in der Endzone wieder.