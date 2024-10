NFL - Nach Saleh-Entlassung: Diese Trainer sitzen auf dem "Hot Seat"

Robert Saleh ist nicht mehr länger Cheftrainer der New York Jets. Müssen nun weitere NFL-Trainer bangen? ran wirft einen Blick auf die nächsten Entlassungskandidaten. Von Florian Puth Die Liebesgeschichte zwischen Robert Saleh und den New York Jets ist erzählt. Der Hauptübungsleiter wurde entlassen. Scheinbar sogar etwas unrühmlich. Dass sich Teams während einer laufenden Saison von ihren Trainern trennen, ist in der NFL nichts Ungewöhnliches. Oft wollen die Verantwortlichen nach schwachen Leistungen das Ruder nochmal herumreißen, um ihre Saison zu retten. Müssen nach Saleh also noch mehr Trainer um ihren Job bangen? ran wirft einen Blick auf Head Coaches auf dem sogenannten "Hot Seat". Also Trainer, die bei ihrem Team nicht mehr wirklich fest im Sattel sitzen.

Dave Canales - Carolina Panthers Canales befindet sich gerade einmal in seiner Rookie-Saison als Hauptübungsleiter. Kommt die Kritik viel zu früh? Durchaus. Es gibt dennoch Gründe, sie zu üben. Canales wurde auch nach Carolina geholt, um Quarterback Bryce Young in die Spur zu bringen und weiterzuentwickeln. NFL: Putsch gegen Saleh? Ein Vorhaben, was nach fünf Spieltagen bereits als vorerst gescheitert betrachtet werden kann. Eigentlich sogar schon nach zwei Partien. Denn Young vergeigte wie alle Panthers den Saisonstart und wurde bereits nach zwei Spieltagen auf die Bank verdonnert. Andy Dalton übernahm und führte die Panthers in Woche 3 gleich mal zum 36:22-Sieg über die Las Vegas Raiders. Gefolgt von Niederlagen gegen die Bengals und Bears. Insgesamt gelang den Panthers also nicht viel. Geht dieser Trend weiter, könnte Canales' Welpenschutz doch recht schnell verpuffen.

Doug Pederson - Jacksonville Jaguars Die Erwartungen bei den Jaguars waren vor der Saison hoch. Die Vorfreude stieg, nur um mit schwachen Leistungen und einem 1:4-Saisonstart direkt wieder in den Boden gestampft zu werden. Quarterback Trevor Lawrence findet trotz eines neuen Fünfjahresvertrags mit garantierten 200 Millionen US-Dollar im Gepäck noch nicht so ganz in die Saison. Pederson überrascht mit seinem Playcalling. Offensiv ging noch nicht viel, defensiv zeigen sich die Jaguars meist zu passiv und offen. Und das, obwohl in der Offseason extrem viel Geld in den Kader gesteckt wurde. Ein Lichtblick lieferte zuletzt der 37:34-Sieg gegen die Indianapolis Colts. Pederson braucht mehr solcher Siege. Auch weil es erst sein zweiter Erfolg aus den letzten elf Spielen war. Besitzer Shad Khan dürfte mehr für sein Geld erwarten und sich vielleicht ja auch nach einer Veränderung sehnen.

Antonio Pierce - Las Vegas Raiders Pierce übernahm die Raiders Mitte der vergangenen Spielzeit als Interimstrainer und brachte die von Ex-Coach Josh McDaniels verkorkste Saison durchaus glimpflich zu Ende. Anschließend wurde er fest übernommen. Diese Saison läuft es bisher durchwachsen. Zwei Siege stehen drei Niederlagen gegenüber - ein Auf und Ab, welches vielen Fans durchaus Kopfschmerzen bereiten dürfte. Die Achterbahnfahrt spiegelt sich auch auf der Quarterback-Position wieder. Seit dem Abgang von Derek Carr 2022 sind die Raiders noch immer auf der Suche nach ihrem Franchise-Quarterback. Gardner Minshew scheint es nicht zu sein. Aidan O'Connell tut sich auch schwer. Was kann Pierce dafür?

Na ja, auch er schafft es nicht, der wohl wichtigsten Position im Team Halt und Sicherheit zu geben. Minshew wurde bereits nach fünf Spielen auf die Bank versetzt. Jemandem den Rücken stärken sieht anders aus. Auch wenn Minshew wirklich schwache Leistungen zeigte. Insgesamt herrscht im Raiders-Kader eine schlechte Stimmung. Auch weil Star-Receiver Davante Adams öffentlich einen Trade forderte. Pierce muss die Situation dringend in den Griff bekommen. Sonst droht auch ihm der Abschied.

Mike McDaniel - Miami Dolphins Vergangene Saison sorgten die Dolphins bei ihren Fans mit einem Offensiv-Feuerwerk für staunen. Davon ist in dieser Saison nicht mehr so viel zu sehen. Statt an der Spitze ist die Offensive im Ligavergleich nur noch um unteren Drittel zu finden. Und das bereits vor der Verletzung von Franchise-Quarterback Tua Tagovailoa in Woche 2. Der Ausfall des Starting-Qaurterbacks ist natürlich ein herber Schlag. Dennoch wirkte sowohl mit als auch ohne Tua das Playcalling der Dolphins unkreativ und vorhersehbar. Für dieses ist übrigens McDaniel selbst verantwortlich. Zuletzt wurde das Team bei Laufspielzügen sogar ausgebuht. Die Fans wollen Jaylen Waddle und Tyreek Hill in Aktion sehen. McDaniel verwehrt ihnen diesen Wunsch oftmals. Sicherlich auch aufgrund der QB-Situation. Die Stimmung in Miami ist also bescheiden. McDaniel ist gut beraten, schnell eine Lösung zu finden. Sonst könnte auch er dem großen Streben nach dem Super Bowl zum Opfer fallen - sogar mit Tua-Ausrede.

Dennis Allen - New Orleans Saints Die Saints starteten mit 2:0 in die Saison. Jedoch spielten sie gegen schwache Carolina Panthers und gegen ein Dallas-Cowboys-Team, das noch nicht so recht in der Saison war. Danach ging nicht mehr viel für die Saints. Selbst offensiv äußerst schwächelnde Kansas City Chiefs konnten die Saints nicht besiegen. Auch, weil sich Starting-QB Derek Carr eine Muskelverletzung zuzog. Der 33-Jährige wird seinem Team einige Wochen fehlen. Somit liegen alle Hoffnungen auf den Rookies Jake Haener und Spencer Rattler. Letzterer wird gegen die Tampa Bay Buccaneers in Woche 6 sein Debüt feiern. Liegt möglicherweise auch Allens Zukunft in den Händen des jungen Spielmachers? Schließlich sind die Ansprüche in New Orleans hoch. Sollte die Saison weiter entgleisen und die Playoffs weiter in die Ferne rücken, könnten die Verantwortlichen handeln - auf der QB-Position oder beim Head Coach.

Kevin Stefanski - Cleveland Browns Stefanski auch? Ja, auch den Gewinner der Auszeichnung "Trainer des Jahres" 2020 und 2023 könnte es bald treffen. Schließlich laufen auch die Brown äußerst unrund. Nach ihrem Ausflug in die Playoffs vergangene Saison kracht das Team mit einem Saisonstart von 1:4 mächtig auf den Boden der Tatsachen. So hat es Stefanski noch nicht geschafft, Deshaun Watson zurück in Form zu bringen. Der Quarterback verpasste den Großteil der vergangenen Saison verletzungsbedingt. Die Browns brauchen neuen Schwung auf der Quarterback-Position. Ein Schritt, den sich Stefanski bisher nicht traut. Und einen Head Coach zu feuern, ist meist alleine finanziell deutlich einfacher als einen hochbezahlten Quarterback. Wenn dieser dann noch garantierte 230 Millionen Dollar in seinem Vertrag stehen hat, wird es noch schwieriger. Die Entlassung von Saleh zeigt zudem: Es wurden schon Trainer mit einer besseren Bilanz entlassen. Der Ex-Jets-Trainer startete mit 2:3. ehe er gehen musste.

Sean McVay - Los Angeles Rams Wo Titelanwärter draufsteht, ist bisher eine einzige Enttäuschung drin. Die Rams starteten katastrophal mit einer Bilanz von 1:4 in die Saison. Quarterback Matthew Stafford sieht ohne Receiver Puka Nacua mächtig alt aus. Der Star-Receiver der vergangenen Saison erlitt früh das verletzungsbedingte Saisonaus. Eine Ausrede? Naja. Eigentlich müsste ein erfahrener Head Coach wie McVay einen solchen Ausfall kompensieren können.

Schließlich steht mit Cooper Kupp noch immer ein weiterer Top-Receiver im Kader. Mit Tutu Atwell, Tyler Johnson und DeMarcus Robinson weitere solide Anspielstationen. Defensiv präsentieren sich die Rams auch anfälliger als gewohnt. McVay muss eine Lösung finden, um die letzten Playoff-Hoffnungen zu bewahren. Weil alles andere unter dem Anspruch der Rams ist.