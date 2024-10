"Wir haben das Team rausgeholt. Wir haben ihre Familien rausgeholt. Wir haben ihre Haustiere rausgeholt und alles andere. Die Familie ist im Moment das Wichtigste. Man kann materielle Dinge ersetzen, und man will, dass es allen gut geht."

Die Franchise aus Florida ist nun mit ihrem gesamten Team einschließlich Familien und Haustieren frühzeitig nach New Orleans umgesiedelt. Dort treffen die Buccaneers am Sonntag auf die Saints.

Die Tampa Bay Buccaneers ziehen mit ihrem gesamten Team nach New Orleans um – kurzfristig.

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

Die Buccaneers trainieren aktuell an der Tulane University.

Die Franchise hat zwei Flugzeuge nach New Orleans gechartert und weitere 200 Hotelzimmer in Gainesville und Orlando für andere Mitglieder der Organisation bereitgestellt.

"Es liegt nicht in unserer Hand. Ich meine, du kannst tun, was immer du tun musst, um dein Haus oder dein Zuhause vorzubereiten, wo immer du bist. Ansonsten kann man wirklich nichts tun. Das Ding kommt auf Florida zu, und es geht nur um Sicherheit und darum, alle aus dem Haus zu bekommen, und hoffentlich hört jeder auf die vorgeschriebene Evakuierung", kommentierte Bucs-Quarterback Baker Mayfield die Situation in Florida.