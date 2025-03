NFL: Nach scharfer Trump-Kritik - Ex-NFL-Star Chris Kluwe muss Entlassung hinnehmen

Nach seiner scharfen Kritik am "MAGA"-Slogan von US-Präsident Donald Trump muss Ex-NFL-Profi Chris Kluwe die nächsten Konsequenzen hinnehmen. Von Franziska Wendler Ex-NFL-Punter Chris Kluwe hat erklärt, dass er in seiner Rolle als Football-Trainer an der Edison High School entlassen wurde. Der Hintergrund: Kürzlich wurde er verhaftet, nachdem er den "MAGA"-Slogan von US-Präsident Donald Trump (Make America Great Again, Anm.d.Red.) mit einer Nazi-Bewegung verglichen hatte. "Ich wurde gerade als Footballtrainer gefeuert, wenn ihr wissen wollt, was MAGA mit Gemeinden macht", schrieb der frühere Sportler auf seinem "BlueSky"-Account. Und weiter: "Sie kümmern sich nicht darum, was den Menschen hilft, denn die Schule wird sicherlich keinen Ex-NFL-Spieler finden, der bereit ist, dort auf diesem Niveau zu trainieren, sie kümmern sich nur darum, zu versuchen, Menschen zu verletzen." Gegenüber "CNN" erklärte der langjährige Punter der Minnesota Vikings zudem, die Schule habe ihn entlassen, weil der Vorfall "zu viel Aufmerksamkeit erregt" habe. "Ich bin traurig, dass ich nicht mehr mit den Kindern arbeiten kann, denn sie waren immer begeistert, wenn sie herausfanden, dass ich in der NFL gespielt hatte", so Kluwe weiter.

Der frühere NFL-Profi hatte in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt, als er bei einer Stadtratssitzung im kalifornischen Huntington Beach eine Rede hielt, in der er den von Trump bereits während dessen erstem Run aufs Weiße Haus wieder populär gemachten MAGA-Slogan in Verbindung mit Nationalsozialisten brachte.

Ex-NFL-Star kritisiert Trump Grund für sein Statement war die Entscheidung der Stadt, an der örtlichen Bibliothek eine Plakette anzubringen, auf der mehrere Worte zu sehen waren, deren Anfangsbuchstaben das Wort "MAGA" ergeben. "Leider ist es klar, dass dieser Rat nicht zuhört, also werde ich mir stattdessen die Zeit nehmen, um zu sagen, wofür MAGA die vergangenen drei Wochen gestanden hat", begann Kluwe seine Ausführungen und führte fort: "MAGA steht für den Versuch, die Existenz von Trans-Menschen auszulöschen. MAGA steht für Rassentrennung und Rassismus." Kantinenessen in der NFL: Bitteres Urteil für die Bengals Zum Abschluss seiner Rede sagte Kluwe: "MAGA ist zutiefst korrupt, unverkennbar antidemokratisch und, was am wichtigsten ist, MAGA ist explizit eine Nazi-Bewegung. Sie haben vielleicht ein Hakenkreuz durch einen roten Hut ersetzt, aber das ist es, was es ist."

