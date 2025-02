Im "The Town"-Podcast sprach Netflix COO (Chief Content Officer) Bela Bejaria nun über einen Erwerb weiterer NFL-Rechte. ran klärt die wichtigsten Fragen und Antworten.

Das US-Unternehmen besitzt bereits seit 2024 die Rechte an den NFL-Christmas-Games. Der Vertrag ist noch bis mindestens 2026 gültig.

Es wäre eine kleine Revolution für die Ausstrahlung der NFL-Spiele ! Streaming-Gigant Netflix will wohl eines der großen Rechtepakete der National Football League erwerben.

Netflix will sein Sport-Business erweitern! Ein neuer Streaming-Deal mit der NFL könnte bevorstehen. ran gibt euch einen Überblick - die wichtigsten Fragen und Antworten.

Auf den hypothetischen Fall einer solchen Kündigung seitens der NFL angesprochen, sagte COO Bejaria im "The Town"-Podcast: "Dann will ich definitiv die Sonntags-Spiele."

Wer überträgt in den USA aktuell die Spiele der NFL?

Die NFL hat ihre TV-Rechte in den USA breit gestreut. Die Rechte am Thursday Night Game liegen aktuell bei Prime Video. Die 19- und 22-Uhr-Spiele am Sonntag übertragen FOX und CBS.

Das Sunday Night Game wird von NBC ausgestrahlt, während ESPN/ABC die Rechte am Monday Night Game gekauft haben.

Die "Christmas-Games" werden von Netflix gezeigt. Einzelne Partien werden außerdem bei YouTube TV und im NFL Network bzw. bei NFL+ gezeigt.