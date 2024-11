NFL - New Orleans Saints: Derek Carr vor unrühmlichem Rekord

Die gute Nachricht: Gegner am Sonntag (ab 19:00 Uhr im Liveticker) sind die Carolina Panthers, die bei 1:7 stehen. Wobei die Saints mit 2:6 nicht viel besser dran sind - und auswärts ran müssen.

Es wäre allerdings eine unrühmliche Bestmarke. Denn sollten die New Orleans Saints am Sonntag mit Carr als Spielmacher unterliegen, hätte er gegen 31 verschiedene NFL-Teams verloren. Das hat vor ihm noch kein Quarterback "geschafft".

Schnappt sich Derek Carr einen Rekord? In Week 9 der NFL hat er die Möglichkeit dazu.

Derek Carr kann am Sonntag einen unrühmlichen Rekord aufstellen - und ihn in dieser Saison sogar noch ausbauen.

Das Wichtigste in Kürze

Theoretisch könnte Carr, dessen Gesamtbilanz als Starting Quarterback in der regulären Saison bei 74-90 steht, in dieser Saison sogar komplett "abräumen". Denn das andere Team, gegen das Carr noch nie verloren hat, sind die Raiders, von denen er 2014 in der zweiten Runde ausgewählt wurde und bis 2022 gespielt hat.

In Week 17 trifft der viermalige Pro Bowler mit den Saints auf die Franchise aus Las Vegas.

Er wäre dann auch der erste Spielmacher, der gegen alle 32 Teams verloren hat. Umgekehrt gibt es übrigens mehrere Rekordhalter: Tom Brady, Peyton Manning, Brett Favre und Drew Brees haben in ihrer Karriere gegen alle 32 Teams gewonnen.