Aaron Rodgers kehrt nach seiner schweren Verletzung für sein erstes Heimspiel zurück - und brilliert wie in alten Zeiten.

So dürfte sich Aaron Rodgers seine Rückkehr in das MetLife Stadium vorgestellt haben. Zum ersten Mal seit seiner schweren Verletzung am ersten NFL-Spieltag der Vorsaison stand der 40-Jährige wieder als Starting Quarterback auf dem heimischen Rasen – und das mit vollem Erfolg.

Zum Auftakt des dritten Spieltags schlugen die New York Jets die New England Patriots im Division-Duell der AFC East klar und deutlich mit 24:3.

Während "Aaron Rodgers"-Sprechchöre durch das Stadion schallten, brachte der Spielmacher 27 von 35 Pässen für 281 Yards und zwei Touchdowns an. Eine Interception musste er nicht hinnehmen, stattdessen zeigte er sich präzise wie in früheren Zeiten. A-Rod warf Touchdown-Pässe auf Allen Lazard und Garrett Wilson, dazu lief Breece Hall ebenfalls in die Endzone.

Erfreulich auch aus Jets-Sicht: Die Defense zeigte eine dominante Performance und ließ mit Ausnahme eines Field Goals im zweiten Viertel nichts zu.