Anzeige

Die Philadelphia Eagles haben den Sieg gegen die Atlanta Falcons in der Hand. Überraschend sagt Head Coach Nick Sirianni einen Pass statt eines Laufs an - und verliert. Im Anschluss verteidigt er den Playcall.

Überraschung in der NFL! Nach einem holprigen Saisonstart schlagen die Atlanta Falcons die favorisierten Philadelphia Eagles denkbar knapp mit 22:21. Dabei hatten die Eagles den Sieg im wahrsten Sinne des Wortes selbst in der Hand.

Kurz nach der Two-Minute Warning sah es für die Gastgeber noch gut aus: Bei noch 1:46 Minuten zu spielen, standen sie an der 10-Yard-Linie der Falcons einem dritten und drei gegenüber. Gerade mit einem Star-Running-Back wie Saquon Barkley und einer guten Run-Offensive wie die der Eagles eigentlich kein Problem.

Doch zur Überraschung vieler entschied sich Head Coach Nick Sirianni für den Pass. Und es kam, wie es kommen musste: Quarterback Jalen Hurts täuschte die Ballübergabe an, obwohl sich Running Back Barkley bereits auf seiner Passroute befand. Den folgenden Pass fing Barkley nicht und war anschließend untröstlich.

Nach dem Field Goal, welches den Spielstand auf 21:15 erhöhte, hatten die Falcons mehr als genug Zeit, um sich den Sieg zu holen. Was ihnen mit einem 70-Yards-Drive auch gelang. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel versuchte Sirianni den strittigen Playcall zu verteidigen: "Sie haben eine bestimmte Verteidigung gespielt und die Mitte zugemacht, also haben wir versucht, über außen zu spielen, was nicht funktioniert hat."