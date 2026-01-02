- Anzeige -
american football

NFL Playoffs heute live: Spielplan der Divisional Round - Termine und Kickoff-Uhrzeiten der Postseason bis zum Super Bowl

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 11:23 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.

Die Playoffs in der NFL laufen. Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfindet, erfahrt ihr hier.

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Spielplan Wild-Card Round

NFL
10.01.2026
22:30
Carolina Panthers
Panthers
Carolina Panthers
34:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
11.01.2026
02:00
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
27:31
Beendet
Green Bay Packers
Green Bay Packers
Packers
11.01.2026
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
27:24
Beendet
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
11.01.2026
22:30
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
23:19
Beendet
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
12.01.2026
02:15
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
3:16
Beendet
Los Angeles Chargers
Los Angeles Chargers
Chargers
13.01.2026
02:15
Pittsburgh Steelers
Steelers
Pittsburgh Steelers
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
NFL-Playoffs: Die Spiele im Relive auf Joyn

Die Highlights und Relives aller Playoff-Spiele findet ihr auf Joyn. Die Termine der Relives:

Montag, 6:00 Uhr: Bills at Jaguars

Montag, 9:00 Uhr: 49ers at Eagles

Montag, 20:00 Uhr: Bills at Jaguars

Montag, 22:30 Uhr: 49ers at Eagles

Dienstag, 2:00 Uhr: Chargers at Patriots

Dienstag, 6:00 Uhr: Texans at Steelers

Dienstag, 9:00 Uhr: Texans at Steelers

Divisional Round

Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos oder San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos oder San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears oder Pittsburgh Steelers / Houston Texans @ New England Patriots
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears oder Pittsburgh Steelers / Houston Texans @ New England Patriots

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar (ein Spiel): 21:00 Uhr
Montag, 26. Januar (ein Spiel): 0:30 Uhr

Super Bowl:

Montag, 9. Februar: 0:30 Uhr

