NFL Power Ranking vor den Playoffs: Neuer Spitzenreiter, Packers und Steelers als Sorgenkinder

14. Pittsburgh Steelers (Regular Season Ranking: 13)

Von allen noch verbliebenen Teams sind die Pittsburgh Steelers am schwächsten in Form - und das mit Abstand. Die letzten vier Spiele gingen alle verloren. Logisch, die Eagles, Bengals, Chiefs und Ravens sind gute Teams - aber ratet mal, was in den Playoffs wartet? Richtig, gute Teams.

Von dem tollen Saisonstart ist nur noch wenig übrig. George Pickens kann an einem Tag 150 oder an einem schlechten auch -2 Yards fangen. Und auch Russell Wilson sah zuletzt bei weitem nicht mehr so gut aus wie noch im September und Oktober. Ob sich das nun auswärts beim Divisions-Rivalen Baltimore ändert, gegen den in den zwei Regular-Season-Spielen magere zwei Touchdowns gelangen? Offen.