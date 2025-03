Moderiert wird die Serie von Cameron Dicker (Spitzname „Dicker the Kicker“), dem Placekicker der L.A. Chargers – und der beliebten Streamerin Ovilee May, die bereits für ihre Moderationen im eSports-Bereich bekannt ist.

In der "einzigartigen Spielshow" werden "NFL-Spieler, Legenden und bekannte Spieleentwickler in energiegeladenen, von Videospielen inspirierten Herausforderungen gegeneinander antreten."

Neuigkeiten aus der NFL . Ab dem 15. April treten aktuelle und ehemalige NFL-Spieler in einer wöchentlichen Online-Game-Show gegen Größen aus der Gaming-Szene an. Die Show trägt den Namen "NFL Offsides", wie die Liga und Partner WePlay Studios in einer gemeinsamen Meldung verkündet haben.

NFL: So läuft die Game-Show ab

"NFL Offsides verspricht eine dynamische Mischung aus Sport- und Gaming-Inhalten, die unsere Verbindung zu den Gen-Z-Fangemeinden stärken wird", erklärte Ed Kiang, Vice President of Video Gaming bei der NFL.

Unterteilt sein wird "NFL Offsides" in drei Segmente. Die reale Nachstellung von durch Videospielen inspirierten Herausforderungen, Rätseln und Quizfragen sowie einem Spiele Showdown, der Reflexe und Teamwork testet.

In der ersten Episode treten übrigens Chargers-Linebacker Daiyan Henley und Todd Gurley, seines Zeichens Offensive Player of the Year 2017, gegen Xaryu und Pikaboo an.