NFL - Seahawks: Geno Smith wird nach Sieg deutlich: "Nicht immer alles eitel Sonnenschein"

Doch auch daraus machte sich Smith nichts: "Es geht nur darum, Siege zu holen, und ich habe größtes Vertrauen in meine Jungs - die in der Offensive, in der Defensive, den Trainerstab und in die gesamte Organisation."

Seahawks hoffen auf die Cardinals

Ausschließlich über den Gewinn der Division könnte der Einzug in die Postseason gelingen, wegweisend dafür ist das Spiel gegen die Rams als direkten Konkurrenten in Woche 18. Aber: Aufgrund einer Tiebreaker-Regelung könnte der Zug schon bei einem Rams-Sieg gegen die Arizona Cardinals in Woche 17 und entsprechenden Ergebnissen in anderen Partien abgefahren sein.

"Wir sind in dem Modus, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können", äußerte sich dazu Head Coach Mike Macdonald.

Er ergänzte: "Wir wissen, was nächste Woche auf uns zukommt, also werden wir dieses Wochenende damit verbringen, unseren Geist, unseren Körper und unsere Stimmung auf ein Spiel vorzubereiten. Und ja, wir beten, dass es um den Divisionstitel geht."

Ähnlich äußerte sich auch Quarterback Smith: "Wir müssen verstehen, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen, wenn wir können. Ich werde am Samstag ein großer Kyler-Murray-Fan sein (Spielmacher der Cardinals, Anm.d.Red.). Wenn sie es schaffen, schaffen sie es, aber wir werden mit der gleichen Einstellung in diese letzte Woche der Saison gehen, egal was passiert."