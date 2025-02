NFL: Seattle Seahawks mit Defiziten - GM Schneider schmiedet Plan

Vor Free Agency und Draft gibt Seahawks-GM John Schneider einen Ausblick, was er gedenkt zu tun.

In der vergangenen NFL-Saison wurde Geno Smith, seines Zeichens Quarterback der Seattle Seahawks, ganze 50 Mal via Sack zu Boden gebracht. Das Laufspiel der Franchise rangierte ligaweit zudem nur auf Rang 28. Keine einfachen Voraussetzungen für den neuen Offensive Coordinator Klint Kubiak.

Die signifikanten Schwächen in der Offensive Line sind bei den Verantwortlichen vor Ort selbstverständlich nicht unbemerkt geblieben, so gab General Manager John Schneider vor Free Agency und Draft nun einen Ausblick, was die Seahawks zu tun gedenken.

Bei "Seattle Sports" erklärte der GM, dem Team sei bewusst, dass es in diesem Bereich besser werden muss, um die Playoffs zu erreichen. "Wir wissen genau, wo unsere Schwächen liegen. Wir können es alle sehen, oder? Und wir haben einen Plan, um alles anzugehen", so Schneider.

Der General Manager merkte zudem an, dass die Philadelphia Eagles auf ihrem Weg zum Super-Bowl-Champion "wirklich gute Arbeit geleistet haben, indem sie Verpflichtungen getätigt und ihre Offensive Line weiterentwickelt haben."

Beide Bereiche sind demnach Dinge, wo sich die Seahawks in Zukunft verbessern müssen.